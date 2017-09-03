КНДР официально объявила об успешном испытании водородной бомбы

В КНДР зафиксировано землетрясение, которое произошло в результате испытания ядерной боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. В Сеуле и Токио экстренно созваны Советы национальной безопасности, сообщает РБК со ссылкой на международные СМИ.

В Северной Корее произошло землетрясение магнитудой 5,8, заявили в Геологической службе США. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили агентству, эпицентр находился на глубине 538 км в акватории Японского моря. Данных о жертвах и разрушениях не поступало. Землетрясение такого масштаба в районе Корейского полуострова редкость, однако данное явление не является беспрецедентным, заявила сейсмолог Геологической службы Джули Даттон. Последние толчки подобной силы в этой части Японского моря, по ее словам, наблюдались в 1994 году. Она заметила, что подземные толчки на полуострове зачастую провоцируются ядерными испытаниями КНДР. Однако сейсмолог добавил, что пока что нет оснований считать землетрясение рукотворным, учитывая его глубину и эпицентр. Все известные северокорейские ядерные испытания, как заметила работник Геологической службы, до сих пор проводились на суше. Представитель Пентагона также отказался связать землетрясение с возможными ядерными испытаниями.

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Как передает ТАСС, в Камчатском филиале Геофизической службы РАН зафиксировали толчки магнитудой 6,4. «Автоматика зарегистрировала сегодня на территории Северной Кореи землетрясение магнитудой 6,4. Это считается сильным сейсмическим событием», — рассказал агентству собеседник.

В то же время, как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, власти Южной Кореи полагают, что подземные толчки могли быть спровоцированы ядерными испытаниями. В Южной Кореи экстренно созван Совет национальной безопасности для обсуждения последних данных, касающихся землетрясения. Южнокорейские военные склоняются к тому, что толчки могли быть вызваны ядерными испытаниями, которые проведены на полигоне в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что землетрясение было следствием северокорейских ядерных испытаний в свете объявления КНДР о создании водородной бомбы. В ближайшее время будет созван Совет национальной безопасности страны.

По информации Reuters, Китай заявил, что зафиксировал второй толчок на Корейском полуострове магнитудой 4,6, уже на поверхности. Это произошло через восемь минут после первого толчка.

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Позже стало известно, что Северная Корея провела шестые по счету ядерные исптыания, сообщило ТАСС со ссылкой на Корейское центральное телевидение.

"В соответствии с распоряжением Трудовой партии Кореи [ТПК] о разработке стратегического ядерного оружия наши атомщики успешно испытали на севере страны водородную бомбу для межконтинентальных боеголовок", - говорится в сообщении.

Распоряжение о проведении очередных ядерных испытаний было отдано Политбюро ЦК ТПК в воскресенье ночью в 03:00 по местному времени (21:30 мск, суббота).