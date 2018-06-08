Международный валютный фонд выделит Аргентине $50 млрд

Трехлетнее соглашение должно быть одобрено исполнительным советом фонда. Ожидается, что заседание совета состоится 20 июня.

Министр экономики Аргентины Николас Духовне заявил, что он ожидает выделения 30% финансирования, или около $15 млрд, сразу после одобрения соглашения.

«[Аргентинские] власти указали, что они намерены использовать первый транш соглашения, остальная сумма может быть использована в будущем в случае необходимости», - говорится в заявлении МВФ.

Аргентина, в течение нескольких лет испытывающая экономические трудности, была вынуждена обратиться за помощью к МВФ 8 мая из-за валютного кризиса, поскольку курс песо достиг рекордно низкого уровня.

В рамках сделки страна взяла на себя обязательство по борьбе с двузначной инфляцией и сокращению дефицита бюджета.

Аргентина будет стремиться сократить свой бюджетный дефицит до 1,3% ВВП в 2019 году и 2,7% в этом году. Прежние целевые показатели составляли 2,2% и 3,2% соответственно.

Согласно соглашению, инфляция в стране должна быть снижена с нынешних 25% до 17% в 2019 году, 13% в 2020 году и 9% в 2021 году.

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