МНЭ: Добыча на Кашагане превысила план более чем на 1 млн тонн

Добыча нефти на месторождении Кашаган в первой половине 2018 года превысила план более чем на миллион тонн, сообщил 10 июля министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«По итогам первого полугодия горнодобывающая промышленность возросла на 5,5%, данный рост в основном обусловлен значительным перевыполнением добычи нефти на Кашагане – на 27,5%», - сказал Сулейменов на заседании правительства.

Он уточнил, что при плане в 4,9 млн тонн за первые шесть месяцев на месторождении было фактически добыто 6,2 млн тонн нефти.

«Среди отраслей обработки двузначный рост сохраняется в производстве бумажной продукции - 12%, химической промышленности - 11% и в машиностроении - 17,2%», - продолжил министр.

По другим крупным отраслям обработки, по его словам, удерживается «положительный рост», в частности, в металлургии (3,4%), нефтепереработке (4,4%) и в производстве продуктов питания (5,2%).

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН