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Основная доля рынка слияний и поглощений в мире приходится на технологические компании

30.09.2017 10:54   888   0

Общая сумма сделок по покупке технологических компаний превысила в 2016 году $700 млрд — это почти 30% всего объёма рынка слияний и поглощений. И, по данным нового отчёта BCG, большинство покупателей не относятся к сектору технологий.

На технологический сектор приходится основная доля сделок на мировом рынке слияний и поглощений. Это связано со стремлением покупателей как из технологической индустрии, так и из других отраслей быть на острие тренда и расширять свои технологические и цифровые возможности. Согласно отчёту The Boston Consulting Group (BCG) из серии о слияниях и поглощениях за 2017 год «Поглощения в технологическом секторе» (The 2017 M&A Report: The Technology Takeover), в 2016 году сумма сделок по приобретению технологических компаний превысила $700 млрд, что составляет практически 30% всех сделок на рынке слияний и поглощений.

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Преобладающая тенденция в сфере слияний и поглощений — увеличение доли приобретений технологических фирм компаниями, работающими в других отраслях. Эти покупатели стремятся расширять своих технологические возможности с учётом темпов цифровизации экономики, осваивать навыки в технологическом и цифровом секторе и использовать приобретения для ускорения модернизации и цифровизации собственных бизнес-моделей.

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Чтобы глубже понять тенденцию увеличения доли приобретаемых технологических компаний на рынке слияний и поглощений, BCG сформировала собственную базу данных из более чем 43 000 релевантных сделок, совершённых за последние 20 лет. Исследование показало, что за последние три года доля сделок с технологическими компаниями на рынке слияний и поглощений увеличилась вдвое. Число покупателей из нетехнических секторов, приобретающих технологические компании, выросло с 2012 года на 9% и сейчас составляет почти 70% всех сделок по покупке технологических компаний. Кроме того, анализ сформированной BCG базы данных по поглощениям технологических компаний показал, что с 2012 года доля таких сделок увеличилась в каждом секторе индустрии.

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К трём ключевым факторам, ускоряющим темп роста количества сделок по приобретению технологических компаний, относятся Индустрия 4.0 (четвёртая промышленная революция), быстрое развитие облачных вычислений и других решений на базе облачных технологий, а также поиск поставщиков мобильных технологий и программных приложений.

Что касается поглощаемых цифровых компаний, среднее соотношение стоимости предприятия к объёму продаж выросло почти на 50% с 2,1х в 2013 г. до 3х в 2016 г. Наиболее значительные показатели в 2016 год были отмечены в игровом секторе (3,9х), финансово-технологическом секторе (3,2х), сферах услуг на базе облачных технологий (2,8х) и разработки мобильных технологий и приложений (2,8х). Для компаний, реализующих концепцию «Индустрия 4.0», данный коэффициент оставил 2,0х — это обусловлено тем, что объектом многих из этих сделок являются производители аппаратного оборудования, которые обычно менее рентабельны по сравнению с компаниями, разрабатывающими ПО.

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«Цифровые и передовые технологии уже кардинальным образом трансформировали многие отрасли и оказывают существенное влияние на большое число других секторов, — отмечает Йенс Кенгельбах (Jens Kengelbach), партнёр BCG и глобальный руководитель направления изучения рынка слияний и поглощений, а также соавтор отчёта. — Время вывода продукции на рынок и достижение критической массы являются ключевыми критериями, а у компаний зачастую нет времени либо компетентных специалистов для развития необходимых им возможностей. Поэтому, чтобы получить новые возможности и устранить инновационный разрыв, они делают выбор в пользу слияний и поглощений».

Был выявлен и один парадоксальный результат: по данным отчёта, подготовленного в сотрудничестве с Университетом Падерборна, именно лидеры в области инноваций приобретают большее число технологических компаний. Что касается покупателей как в сфере технологий, так и в других отраслях, которые преимущественно приобретают нетехнологические компании, отношение их расходов на НИОКР к объёму продаж в среднем составило 1,2%. У компаний, ориентированных на поглощение технологических фирм, среднее отношение расходов на НИОКР к объёму продаж достигает 5,5%. Более глубокий анализ секторов отрасли подтвердил, что стремление к внедрению инноваций также является одним из факторов роста готовности к слияниям и поглощениям: чем выше расходы компании на собственные НИОКР, тем более вероятно, что она будет активно приобретать технологические фирмы.

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Очередной технологический пузырь?

В последние три года показатели отношения стоимости технологических предприятий к EBIT очень высокие и в среднем составляют 24х, что намного выше сохранявшегося на протяжении долгого времени среднего уровня 20х. Однако объём сделок по поглощению нетехнологических компаний демонстрирует сопоставимый рост. Высокая оценка стоимости компаний в настоящее время свойственна рынку слияний и поглощений в целом и не обязательно является признаком технологического пузыря в отрасли.

«Современный рынок слияний и поглощений в технической сфере несколько отличается от лихорадки, связанной с интернет-компаниями, в 2000-х гг., — отмечает Георг Кайенбург, руководитель офиса BCG и соавтор отчёта. — Во-первых, приобретаемые предприятия сегодня более развиты и рентабельны, чем в эпоху интернет-компаний. Во-вторых, нынешние покупатели гораздо лучше разбираются в том, как конкретная технология поможет им в цифровизации их собственных бизнес-моделей изнутри, чтобы не быть вынужденными трансформироваться под внешним влиянием».

Растёт ли добавочная стоимость в результате поглощения технологических компаний?

В 2016 году примерно 70% технологических компаний стали объектами слияний и поглощений, совершённых организациями, работающими в других отраслях. В крупных сделках по приобретению технологических компаний (стоимостью более $1 млрд) отмечались особенно высокие показатели как отношения стоимости предприятия к объёму продаж — 3,3х, так и отношения стоимости предприятия к EBIT — 26,5х. Это свидетельствует о том, что покупатели воспринимали некоторые компании как обязательные к приобретению активы, даже когда потенциал создания дополнительной стоимости был ниже. Даже несмотря на высокие расходы, у компаний, поглотивших несколько цифровых фирм (шесть или более за последние 20 лет), годовая относительная общая акционерная доходность (RTSR) на 4,4% превысила данный показатель в соответствующей отрасли. Уровень RTSR у менее активных покупателей остался неизменным или немного снизился.

«Успешные покупатели технологических фирм делают правильно три вещи: они следуют чёткой стратегии, реализуют собственную целевую программу слияний и поглощений в техническом секторе и совершенствуют корпоративную структуру для поиска, приобретения и интеграции инновационных технологических предприятий», — считает Кенгельбах.

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