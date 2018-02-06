Падение рынков в США лишило мировых богачей $114 млрд

Падение американского фондового рынка привело к тому, что 500 богатейших людей мира недосчитались 114 миллиардов долларов, следует из индекса Bloomberg Billionaires Index.

Накануне основные фондовые индексы США упали на 3,8-4,6% из-за опасений по поводу роста доходности американских облигаций и возможности дополнительного роста ставки ФРС. Dow Jones за день потерял 1 175 пунктов, снизившись на 4,6%, — это рекордное дневное номинальное падение за всю историю индекса, а в процентном отношении — с августа 2011 года. S&P 500 опустился на 4,1%, а Nasdaq — на 3,78%.

Сильнее всего пострадал глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет — его состояние за день сократилось на $5,1 млрд. Основатель Facebook Марк Цукерберг лишился $3,6 млрд, а самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос стал третьим по потерям, недосчитавшись $3,3 млрд.

Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин потеряли по $2,3 млрд, а основатель компании Microsoft Билл Гейтс — $2,25 млрд.

Первая пятерка миллиардеров не изменилась: на первой строчке остается Безос, чье состояние оценивается в $116 млрд, на второй — Гейтс с $91,6 млрд, на третьей — Баффет с $85 млрд. Затем следует Цукерберг с $74,7 млрд, а замыкает пятерку богатейших людей владелец бренда Zara Амансио Ортега, у него $74 млрд.

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