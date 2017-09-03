Президент Узбекистана подписал указ о либерализации валютной политики

С 5 сентября граждане-резиденты Узбекистана смогут продавать в обменных пунктах инвалюту по рыночному курсу и приобретать ее на конверсионные карты для пользования за границей без ограничений, передает Kursiv.kz со ссылкой на Газета.uz.
Сайт Президента после публикации указа оказался некоторое время недоступен из-за высокой нагрузки.
Указом установлено, что при установлении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте используются исключительно рыночные механизмы.
Физические лица-резиденты Узбекистана с указанной даты могут свободно продавать в обменных пунктах и приобретать иностранную валюту в конверсионных отделах коммерческих банков в соответствии с действующим порядком с зачислением купленных средств на международные платежные карты и использовать их за границей без каких-либо ограничений.
Индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, занимающиеся импортом потребительских товаров, разрешено приобретать, в порядке, установленном для физических лиц, инвалюту через банковские счета.
Требование обязательной продажи выручки в иностранной валюте экспортеров, независимо от их формы собственности, отменено.
Индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, а также фермерские хозяйства, имеющие доходы в инвалюте, могут снимать наличную инвалюту со своих банковских счетов.
Указом определено, что на территории Узбекистана запрещено осуществление платежей в инвалюте за товары, работы и услуги, за исключением платежей посредством международных пластиковых карт в соответствии с международной практикой.
Фото: asiaterra.info