Президент Узбекистана подписал указ о либерализации валютной политики

С 5 сентября граждане-резиденты Узбекистана смогут продавать в обменных пунктах инвалюту по рыночному курсу и приобретать ее на конверсионные карты для пользования за границей без ограничений, передает Kursiv.kz со ссылкой на Газета.uz.

С 5 сентября юридические лица Узбекистана смогут без ограничений приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по текущим международным операциям (импорт товаров, работ и услуг, репатриация прибыли, погашение кредитов, выплата командировочных расходов и другие переводы неторгового характера). Это предусмотрено указом Президента Шавката Мирзиёева от 2 сентября «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики».

Сайт Президента после публикации указа оказался некоторое время недоступен из-за высокой нагрузки.