Прогноз ЕАБР: экономический рост стран-участниц достигнет 2,2% в 2018 году

В 2017 году экономика стран-участниц ЕАБР вышла на траекторию положительного экономического роста, говорится в ежеквартальном макроэкономическом обзоре ЕАБР.

Авторы доклада отмечают, что страны-участницы ЕАБР демонстрируют положительные темпы роста по причине улучшения внешних условий, постепенного смягчения монетарной политики и фискальных стимулов.

По итогам 2017 года прирост ВВП региона составил 1,8% по сравнению с падением на 0,1% в 2016 году.

Наблюдается восстановление взаимной торговли. Объем товарооборота ЕАЭС за январь - ноябрь 2017 года составил $48,8 млрд, или 126,4% к уровню соответствующего периода 2016 года.

Инфляция в декабре 2017 года достигла рекордно низких уровней в Республике Беларусь - 4,6% по сравнению с декабрем предыдущего года. В России - 2,5% за аналогичный период. В остальных странах региона инфляция не превысила установленных целевых ориентиров.

По прогнозам аналитиков ЕАБР, в течение 2018 года ожидаются положительные темпы экономического роста в странах-участницах и увеличение ВВП на 2,2%. В Армении прирост ВВП составит 3%, в Беларуси - 2,6%, в Казахстане - 3,7%, в Кыргызстане - 4,2%, в России - 2%, в Таджикистане - 7,3%.

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Достигнутый по итогам 2017 года рекордно низкий уровень инфляции (в целом по региону около 3%) увеличится в 2018 году до 4%, но будет оставаться в рамках целевых ориентиров центральных/национальных банков. По итогам 2018 года инфляция в Армении прогнозируется на уровне 3,4% (прирост в декабре по сравнению с декабрем предыдущего года), в Беларуси - 6%, в Казахстане - 5,8%, в Кыргызстане - 4,7%, в России - 3,8%, в Таджикистане - 6,1%.

«Эффективная работа бюджетных правил позволит ослабить зависимость динамики номинального валютного курса от цен на нефть в ведущих экономиках региона и будет способствовать стабилизации взаимных валютных курсов стран-участниц ЕАБР», - отметил главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик.

Специальный доклад к макрообзору посвящен взаимной торговле стран-участниц ЕАЭС, в рамках которой отмечается рост номинальных объемов, повышение диверсификации структуры и снижение сырьевой направленности. По мнению авторов доклада, все это свидетельствует, что единый рынок товаров и услуг ЕАЭС начинает давать экономические дивиденды. При этом взаимное экономическое сотрудничество сосредоточено, среди прочего, на развитии внутриотраслевой торговли, что позволит ей стать одним из драйверов экономического роста.

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Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд.

Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.