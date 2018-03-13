Валюта нал
USD 319.30 320.30
RUB 5.66 5.70
EUR 395.50 396.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Прогноз ОЭСР: мировая экономика вырастет на 3,9% в 2018 году

13.03.2018 17:20   1978   0

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста глобальной экономики на текущий и следующий годы, однако предупредила о потенциальных рисках торговых войн.

В докладе организации говорится, что оценка увеличения реального ВВП в 2018 году повышена до 3,9% с ожидавшихся ранее 3,7%. В 2019 году также ожидается рост на 3,9%, предыдущий прогноз предполагал увеличение на 3,6%.

Отметим, если прогнозы ОЭСР сбудутся, рост мирового ВВП станет рекордным с 2011 года. По итогам прошлого года глобальная экономика выросла на 3,7%.

«Прогноз отражает позитивный краткосрочный эффект от снижения налогов и увеличения госрасходов в США, а также ожидаемые меры налогово-бюджетного стимулирования в Германии, - говорится в обзоре ОЭСР. - Вместе с тем мы выделяем ряд рисков в финансовой сфере, а также риски, связанные с усилением протекционизма».

Трамп продлил санкции в отношении Ирана еще на год...
Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год санкции против Ирана. «Действия и политика правительства Ирана, включая разработку баллис...

Усугубление торговых конфликтов может негативно сказаться на темпах экономического роста и рынке труда, считают эксперты ОЭСР. В частности, в Германии ожидается замедление роста в текущем году до 2,4% с 2,5% в прошлом, в 2019 году темпы замедлятся до 2,2%.

Трамп продлил санкции в отношении Ирана еще на год

Кроме того, ОЭСР ожидает роста экономики США на 2,9% в 2018 и на 2,8% в 2019 году против ожидавшихся ранее 2,5% и 2,1%.

Прогнозы для еврозоны были улучшены на 0,2 процентного пункта, до 2,3% и 2,1% соответственно. 

Прогноз темпов роста экономики Франции на 2018 год был повышен на 0,4 п.п., до 2,2%, на 2019 год - на 0,2 п.п., до 1,9%.

Итальянская экономика вырастет на 1,5% и 1,3% соответственно, прогноз остался прежним.

Материалы по теме

Трамп продлил санкции в отношении Ирана еще на год

Пошлина на импорт металлов в США вызвала недоумение Европы и Китая

Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия с 23 марта

Власти США предъявили NYSE штраф в $14 млн

Евросоюз собрался ответить Трампу пошлиной в 25% на часть импорта из США

Также ожидания роста ВВП Японии в 2018 году были улучшены на 0,3 п.п., до 1,5%. Прогноз на 2019 год был улучшен незначительно, до 1,1%.

Канадская экономика вырастет на 2,2% в текущем году и на 2% в следующем; ранее прогнозировался рост на 2,1% и 1,9%.

Экономика Великобритании вырастет на 1,3% в текущем году (+0,1 к ноябрьскому прогнозу) и на 1,1% в следующем (прогноз не изменился).

Оценка роста китайского ВВП в этом году была повышена с 6,7% до 6,8%, оценка на 2019 год оставлена неизменной - 6,4%.

Тем временем прогноз для экономики Индии на 2018 год был улучшен с 7% до 7,2%, на 2019 год - с 7,4% до 7,5%. В Бразилии ожидается рост экономики на 2,2% в этом году и 2,4% в следующем, прогноз был улучшен на 0,3 п.п. и 0,1 п.п.

Справка:

ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая была создана в 1961 году. Организация включает 35 наиболее развитых государства. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.

Пошлина на импорт металлов в США вызвала недоумение Европы и Китая

Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С 1 июля 2018 года в Казахстане будут введены электронные автопаспорта. В электронный паспорт попадет вся история машины или мотоцикла с момента его изготовления или ввоза в ЕАЭС. Как Вы относитесь к этой инициативе?
  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами

  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС
    54

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта
    103

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта
    25

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами
    47

Цифра дня
263
тысячи тенге
составляет стоимость альтернативной службы в армии Республики Казахстан
Цитата дня
Запомните мои слова, ИИ (искусственный интеллект) гораздо опаснее ядерных ракет. Так почему он до сих пор не подлежит регулированию?
Илон Маск
основатель Tesla и SpaceX
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное