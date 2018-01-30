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Россия впервые продала пшеницу за биткоины

30.01.2018 10:10   953   0

Между Россией и Турцией была совершена первая в истории сделка по экспорту сельхозпродукции, целиком оплаченная за счет криптовалюты, сообщает Bloomberg. При помощи биткоинов был оплачен фрахт грузового судна, который в прошлом месяце перевез три тысячи тонн пшеницы из Ростова-на-Дону в турецкий порт Самсун. 

Трансграничная сделка была частью пилотного проекта по тестированию платежной блокчейн-системы для оплаты массового груза, сказал глава Prime Shipping Foundation (PSF) Иван Викулов. Его компания, партнер гибралтарской Quorum Capital и фрахтового брокера Interchart, разработала платформу, которая позволяет мгновенно обрабатывать платежи и конвертировать "обычные" деньги в виртуальные и наоборот. 

В будущем PSF намерена создать собственную цифровую валюту. "Мы пытаемся создать трансграничную платежную систему, более простую и быструю, чем есть сейчас, — сказал Викулов. — Насколько нам известно, это первая фрахтовая сделка, совершенная в криптовалюте".

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Кроме того, компания намерена получить банковскую лицензию на Гибралтаре, одной из самых дружественных к криптовалюте юрисдикций. По словам Викулова, это позволило бы ускорить и упростить конверсию между фиатными и криптоденьгами.

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По меркам экспорта сельхозпродукции, 3 000 т — очень небольшой объем груза, отмечает агентство. Тем не менее, сделка подчеркивает потенциал использования криптовалют на товарных рынках. Система PSF, например, могла бы вернуть возможность закупок продовольственных товаров таким странам, как Сирия, у которой ограничен доступ к долларам США и импорту еды в результате международных санкций.

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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