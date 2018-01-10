Sberbank CIB: Инфляция в Казахстане в 2018 году составит 6%

Инфляция в Казахстане в 2018 году составит порядка 6%, прогнозирует Sberbank CIB.

Эксперты ожидают, что «в 2018 году помесячная инфляция будет равняться в среднем 0,5%, то есть к концу декабря годовой показатель составит примерно 6%».

Вместе с тем в обзоре отмечается, что годовая инфляция на протяжении всего года будет волатильной из-за эффекта базы сравнения.

«Замедление потребительской инфляции совпадает с прогнозом Национального банка Казахстана. По прогнозам регулятора, на конец 2018 года инфляция будет равна 5-7%. Базовая ставка в реальном выражении (то есть номинальная ставка с поправкой на инфляцию) должна составить менее 4%. С учетом этого мы ожидаем, что в 2018 году ставка будет понижена как минимум на 0,25 п. п.».

Напомним, что инфляция в Казахстане в 2017 году составила 7,1%.