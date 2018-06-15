Сколько раз ФРС повысит ставку до конца года?

Ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман специально для "Къ" подготовил обзор котировок некоторых валют с 6 по 15 июня 2018 года, а также озвучил прогнозы.

Доллар США

Текущая неделя ознаменовалась "парадом центробанков". 1 июня ФРС США огласил итоги двухдневного заседания, 14 июня настала очередь ЕЦБ, 15 июня – ЦБ России.

Важнейшим событием стал вердикт ФРС по процентной ставке, его прогнозы экономики и перспективы дальнейшей кредитно-денежной политики. Но интрига для доллара и финансовых рынков в целом состоит в том, каковы дальнейшие планы Федрезерва. Рынок сейчас закладывает возможность ФРС три раза повысить ставку в 2018 году, то есть ещё один раз после июня. Однако в экономике наблюдаются возможные признаки перегрева. Инфляция – важнейший для ФРС индикатор – на текущей неделе показал всплеск до 2,8% по индексу потребительских цен в мае, тогда как месяц назад он составлял 2,5%. К этому добавляется рекордное снижение безработицы в 3,8% - минимум всего XXI века. Поэтому не исключены оптимистичные прогнозы и повышение ставки 4 раза в 2018 году. Это придаёт импульс роста доллара.

Дональд Трамп принял решение ввести пошлины на товары из Китая

Позитив для него дополняется исторической и признанной успешной встречей Дональда Трампа с Ким Чен Ином. США предоставляют гарантии безопасности КНДР, а она обязуется свернуть ядерную программу. Две страны берут курс на новые отношения друг с другом. Всё это способствует ослаблению рисков на рынках, «индекс страха» VIX находится на низком уровне 12,3 п.

Индекс доллара DX, не преодолев коррекционный уровень 93,2 п., несколько дней плавно поднимается вверх, штурмуя уровень 94 п. с дальнейшими целями на 94,4 п. Тем самым техническая картина говорит о более вероятном росте доллара к основным валютам. Примечательно, что он повышается не только к защитным активам, таким как золото или франк, но и к рисковым валютам – австралийскому, канадскому, новозеландскому доллару.

Британский фунт имеет свои резоны на понижение, помимо движения доллара. Темпы роста зарплат в Великобритании уменьшились до 2,5% за три месяца в годовом исчислении, против 2,6% за предыдущий период. Это уменьшает вероятность повышения процентной ставки Банком Англии. Кроме того, возросла неопределённость по условиям и практике выхода страны из Евросоюза. Министр юстиции ушёл в отставку, протестуя против Брекзита, а в парламенте отвергли расширение полномочий правительства в переговорах с ЕС по данному вопросу. Исходя из данных факторов, для пары фунт/доллар реальна перспектива вновь уйти с нынешних уровней выше 1,33 к рубежам в районе 1,32, уже достигавшимся в мае. С другой стороны, в случае осторожности ФРС разочарование инвесторов способно привести пару к сопротивлению 1,3480.

Fitch ухудшило прогноз роста ВВП России в 2018 и 2019 годах

Российский рубль находится под давлением сразу двух взаимосвязанных драйверов. Это отмеченное усиление доллара на валютном рынке и снижение нефтяных котировок в последние дни из-за увеличения запасов в США и ожидания роста добычи в США и странах ОПЕК+. Кроме того, с 7 июня Минфин рекордно увеличил покупки валюты. На таком фоне российский рубль слабеет. Пара доллар/рубль достигала 63,24 рублей, преодолев важный предыдущий технический уровень 62,8 рублей. Евро к рублю также повысился, закрепившись выше 74 рублей. Но меньшее усиление в данной паре по сравнению с доллар/рубль связано с ослаблением евро к доллару. В целом динамика рубля подтверждает общую направленность на его снижение из-за внешних факторов. Если по доллару будет превышение уровня 62,85 руб. и тем более закрепление над 63,2 рублей, то это означает стремление 64 рублей. Для евро сильным уровнем является 74,30, при преодолении которого цена станет стремиться к 75-75,5 рублей.

На фоне традиционных валют обращает на себя внимание резкое ослабление биткоина. Основная криптовалюта, которая много дней не показывала значимых движений, на текущей неделе заметно упала с 7 480 до 6 380 долларов. Поводом послужил очередной взлом хакерами криптобиржи – на этот раз южнокорейской Coinrail. Но в целом проявляется общий негатив по отношению к криптовалютам со стороны экономических властей разных стран и общие сомнения в будущей высокой востребованности виртуальных валют. Но при этом принципиально важно, что биткоин в нисходящем движении ушёл ниже сильного уровня поддержки 6 430. Тем самым подтвердил тренд на понижение, и теперь следующей целью выступает 5 800 долларов.

ФРС повысила базовую процентную ставку до 1,75-2%