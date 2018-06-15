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Сколько раз ФРС повысит ставку до конца года?

15.06.2018 15:40   805   0

Ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман специально для "Къ" подготовил обзор котировок некоторых валют с 6 по 15 июня 2018 года, а также озвучил прогнозы.

Доллар США

Текущая неделя ознаменовалась "парадом центробанков". 1 июня ФРС США огласил итоги двухдневного заседания, 14 июня настала очередь ЕЦБ, 15 июня – ЦБ России.

Важнейшим событием стал вердикт ФРС по процентной ставке, его прогнозы экономики и перспективы дальнейшей кредитно-денежной политики. Но интрига для доллара и финансовых рынков в целом состоит в том, каковы дальнейшие планы Федрезерва. Рынок сейчас закладывает возможность ФРС три раза повысить ставку в 2018 году, то есть ещё один раз после июня. Однако в экономике наблюдаются возможные признаки перегрева. Инфляция – важнейший для ФРС индикатор – на текущей неделе показал всплеск до 2,8% по индексу потребительских цен в мае, тогда как месяц назад он составлял 2,5%. К этому добавляется рекордное снижение безработицы в 3,8% - минимум всего XXI века. Поэтому не исключены оптимистичные прогнозы и повышение ставки 4 раза в 2018 году. Это придаёт импульс роста доллара.

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Позитив для него дополняется исторической и признанной успешной встречей Дональда Трампа с Ким Чен Ином. США предоставляют гарантии безопасности КНДР, а она обязуется свернуть ядерную программу. Две страны берут курс на новые отношения друг с другом. Всё это способствует ослаблению рисков на рынках, «индекс страха» VIX находится на низком уровне 12,3 п.

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Индекс доллара DX, не преодолев коррекционный уровень 93,2 п., несколько дней плавно поднимается вверх, штурмуя уровень 94 п. с дальнейшими целями на 94,4 п. Тем самым техническая картина говорит о более вероятном росте доллара к основным валютам. Примечательно, что он повышается не только к защитным активам, таким как золото или франк, но и к рисковым валютам – австралийскому, канадскому, новозеландскому доллару.

Британский фунт имеет свои резоны на понижение, помимо движения доллара. Темпы роста зарплат в Великобритании уменьшились до 2,5% за три месяца в годовом исчислении, против 2,6% за предыдущий период. Это уменьшает вероятность повышения процентной ставки Банком Англии. Кроме того, возросла неопределённость по условиям и практике выхода страны из Евросоюза. Министр юстиции ушёл в отставку, протестуя против Брекзита, а в парламенте отвергли расширение полномочий правительства в переговорах с ЕС по данному вопросу. Исходя из данных факторов, для пары фунт/доллар реальна перспектива вновь уйти с нынешних уровней выше 1,33 к рубежам в районе 1,32, уже достигавшимся в мае. С другой стороны, в случае осторожности ФРС разочарование инвесторов способно привести пару к сопротивлению 1,3480.

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Российский рубль находится под давлением сразу двух взаимосвязанных драйверов. Это отмеченное усиление доллара на валютном рынке и снижение нефтяных котировок в последние дни из-за увеличения запасов в США и ожидания роста добычи в США и странах ОПЕК+. Кроме того, с 7 июня Минфин рекордно увеличил покупки валюты. На таком фоне российский рубль слабеет. Пара доллар/рубль достигала 63,24 рублей, преодолев важный предыдущий технический уровень 62,8 рублей. Евро к рублю также повысился, закрепившись выше 74 рублей. Но меньшее усиление в данной паре по сравнению с доллар/рубль связано с ослаблением евро к доллару. В целом динамика рубля подтверждает общую направленность на его снижение из-за внешних факторов. Если по доллару будет превышение уровня 62,85 руб. и тем более закрепление над 63,2 рублей, то это означает стремление 64 рублей. Для евро сильным уровнем является 74,30, при преодолении которого цена станет стремиться к 75-75,5 рублей.

На фоне традиционных валют обращает на себя внимание резкое ослабление биткоина. Основная криптовалюта, которая много дней не показывала значимых движений, на текущей неделе заметно упала с 7 480 до 6 380 долларов. Поводом послужил очередной взлом хакерами криптобиржи – на этот раз южнокорейской Coinrail. Но в целом проявляется общий негатив по отношению к криптовалютам со стороны экономических властей разных стран и общие сомнения в будущей высокой востребованности виртуальных валют. Но при этом принципиально важно, что биткоин в нисходящем движении ушёл ниже сильного уровня поддержки 6 430. Тем самым подтвердил тренд на понижение, и теперь следующей целью выступает 5 800 долларов.

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