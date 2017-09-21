S&P 500 и Dow Jones достигли рекордно высоких уровней

Фондовые индексы США S&P 500 и Dow Jones industrial average к закрытию рынка в среду достигли рекордно высоких уровней, сообщает CNBC. Акции банков выросли, после того как Федеральная резервная система (ФРС) указала на то, что еще одно повышение ставки в этом году возможно, и сообщила, что начнет сокращение баланса в следующем месяце.

На этом фоне подскочила доходность 10-летних казначейских облигаций США, способствуя росту акций финансовых компаний.

На фоне роста акций JPMorgan и Goldman Sachs индекс Dow Jones Industrial Average в среду прибавил 41,79 пункта (0,19%) и к закрытию рынка оказался на рекордной отметке 22 412,59 пункта.

S&P 500 вырос на 1,59 пункта (0,06%) и достиг 2 508,24 пункта, установив новый рекорд.

После заявления ФРС акции крупных банков, включая PNC Financial Services, Bank of America и Citi, выросли более чем на 1%.

Между тем, Nasdaq Composite потерял 5,28 пункта (0,08%) и составил при закрытии 6456,04 пункта. Акции Apple и Microsoft снизились в ходе торгов в среду.