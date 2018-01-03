S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды после Нового года

Фондовые индексы США выросли во вторник, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite установили рекорды в первую сессию 2018 года, Dow Jones Industrial Average от исторического максимума отделяет менее 0,5%.

Как пишет Dow Jones, рост стоимости акций чипмейкеров помог Nasdaq впервые преодолеть отметку 7000 пунктов. В целом ралли в высокотехнологичном секторе оказалось самым значительным с ноября.

Вместе с тем в рамках S&P 500 пять из 11 основных отраслевых индикаторов продемонстрировали подъем более чем на 1%, в том числе нефтегазовый - на 1,8%.

По итогам 2017 года S&P 500 подскочил на 19,4%, Dow - на 25,1%, Nasdaq - на 28,2%, для всех троих индексов минувший год оказался самым успешным с 2013 года.

S&P 500 фиксирует рекорд в первую же торговую сессию нового года впервые с 1992 года, отмечает агентство Bloomberg.

Американский рынок акций продемонстрировал подъем во вторник, несмотря на усилившуюся геополитическую неопределенность. Инвесторов тревожат массовые протесты в Иране и заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына о завершении ядерной программы, которая якобы позволит ракетам КНДР достичь любой точки на территории США.

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Вместе с тем падение доллара пятую сессию подряд поддержало акции американских экспортеров. В паре с евро он опустился на 0,5%, а долларовый индекс CIE снизился на 0,3%.

Цена бумаг Advanced Micro Devices (AMD) взлетела 2 января на 6,8%, Micron Technology - на 6,2%, Nvidia прибавила 3%. В нефтегазовом секторе котировки акций Noble Energy Inc. выросли на 3,6%, Chesapeake Energy - на 3,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 2 января увеличился на 104,79 пункта (0,42%) и составил 24824,01 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 22,20 (0,83%) - до 2695,81 пункта. Nasdaq Composite вырос на 103,51 (1,50%) - до 7006,90 пункта.