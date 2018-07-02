S&P: Компании США увеличили задолженность до $6,3 трлн

S&P Global Ratings опубликовало исследование, в котором говорится, что американские компании увеличили задолженность до рекордных $6,3 трлн после десятилетия крайне низких процентных ставок, сообщает «Интерфакс».

Аналитики агентства отметили, что в эту сумму не входят долговые обязательства банков. Корпорации США использовали привлеченные долговые средства для масштабных сделок M&A и выкупа собственных акций. Однако теперь, когда Федеральная резервная система наращивает стоимость кредитования в США, эти компании могут столкнуться с проблемой, поскольку рефинансировать задолженность придется под более высокие процентные ставки.

В случае резкого усиления инфляции Федрезерв ускорит повышение ставок, и долговая нагрузка корпоративного сектора будет увеличиваться еще быстрее.

Как отмечает аналитик S&P Эндрю Чан, огромный объем долга американских корпораций «должен беспокоить инвесторов, поскольку мы близки к поздним стадиям кредитного цикла в условиях растущих процентных ставок».

Значительные резервы денежной ликвидности американских компаний, казалось бы, должны смягчить последствия повышения процентных ставок. Так, на конец 2017 года 1,9 тыс. американских компаний, имеющих рейтинги S&P Global (без учета банков), располагали денежными средствами на сумму $2,1 трлн, что на 9% больше уровня на конец 2016 года. Однако, как выяснило S&P, 1% крупнейших и богатейших компаний контролируют более половины этого объема.

Почему у Всемирного Банка другой взгляд на развитие страны?

При этом более трети суммы ($800 млрд) приходится на семь компаний: Apple, Microsoft, Alphabet, Cisco, Oracle, AT&T и Amgen.

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