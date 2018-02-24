S&P повысило кредитный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

В свою очередь, международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Таким образом, рейтинг остался на низшей ступени инвестиционной категории.

Fitch отметило сильный баланс, здоровые внешние финансы и улучшение экономической политики — и в то же время структурные слабости (зависимость от отдельных товаров и управленческие риски) и геополитическую напряженность.

Позитивный прогноз отражает укрепление экономической политики за счет применения более гибкого обменного курса, приверженности инфляционному таргетированию и разумной налоговой стратегии.

Повышение рейтинга России от S&P отражает позитивный взгляд инвесторов на рынок России и позволит запустить десятки инвестпроектов, выразил мнение глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "К сильным фундаментальным показателям российской экономики, такие как рост ВВП, минимальная инфляция, снижение ставок, стабильный валютный курс, добавляются возможности по конкретным секторам и проектам, где компании демонстрируют двузначные темпы роста", — заявил он.



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