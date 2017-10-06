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Среднестатистический субъект МСБ скрывает от налоговой службы от 7 до 14% доходов

06.10.2017 16:12   667   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

По данным генеральной прокуратуры, в Казахстане зарегистрировано более 75 тысяч плательщиков НДС, из них 35 тысяч (40%) имели связи с лжепредпринимателями для того, чтобы уклонится от налогообложения.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов в ходе заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атамекен».

«Сегодня задача стоит в том, чтобы все это вывести из тени. И поэтому меры по легализации, декриминализации статей (касающихся экономических преступлений – «Къ») мы принимаем, в том числе для того, что снизить коррупционные риски. Кроме того, сегодня мы освобождаем от уголовной ответственности тех, кто совершил впервые эти преступления, но возместил причиненный ущерб», - сказал он.

Между тем руководитель экспертной группы, член Совета, председатель Ревизионной комиссии НПП «Атамекен» Нурлан Кудайбергенов сообщил, что в 2016 году доля ненаблюдаемой экономики в ВВП страны составила 25,8%.

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Наибольшую долю ненаблюдаемой экономики имеют отрасли оптовой и розничной торговли (9,2%), операции с недвижимым имуществом (6,3%), транспорта и складирования (3,9%), сельского, лесного и рыбного хозяйства (2,5%).

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«Согласно выводам рейтинга «Деловой климат-2016», доля теневых предприятий составляет 40%. Из них 21% скрывает от налоговых служб Казахстана до 20% доходов. Среднестатистический субъект малого и среднего бизнеса скрывает от налоговой службы от 7 до 14% доходов. Наибольшее количество теневых предприятий наблюдается в отрасли строительства (47%) и в горно-добывающей отрасли (46%)», - добавил он.

По его данным, именно в этих отраслях так называемые «откаты за тендеры» доходят до 20% от общей суммы.

«Факторами, влияющими на зарождение теневой экономики, является большое количество требований и невыполнимые административные процедуры. Сегодня по поучению главы государства правительство совместно с НПП «Атамекен» проводит работу по фронтальному снижению всех видов издержек для бизнеса, созданию условий для легального осуществления предпринимательской деятельности», - резюмировал Нурлан Кудайбергенов.

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    20

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    48

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    86

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    187

Цифра дня
1,4
трлн тенге
составил объем безналичных платежей за январь-август 2017
Цитата дня
400 млн человек не имеют доступа к основным медицинским услугам, при этом 100 млн ежегодно пополняют ряды бедных из-за катастрофически высокой стоимости услуг здравоохранения. Только треть бедного населения планеты получает социальную помощь. Если мы ничего не предпримем, то к 2030 году 167 миллионов детей будут жить в бедности
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президент Всемирного банка
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