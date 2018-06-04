США и Китай не достигли соглашения по итогам торговых переговоров

США и Китай не достигли соглашения по итогам третьего раунда торговых переговоров, завершившихся в воскресенье в Пекине. Таким образом, две страны приблизились к введению заградительных пошлин друг против друга, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

Как отмечает The Wall Street Journal, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр торговли США Уилбур Росс не обнародовали совместного заявления после длившихся два дня переговоров. Предыдущий раунд переговоров, состоявшийся в Вашингтоне в середине мая, закончился лишь смутным обещанием китайских чиновников «существенно» сократить профицит торгового баланса с США.

Две крупнейшие экономики мира остаются на пути, который может привести к началу торговой войны стоимостью $100 млрд уже в этом месяце.

Американская делегация не стала комментировать итоги переговоров. В короткой статье агентства «Синьхуа» отмечается, что стороны достигли реального прогресса, без уточнения деталей. При этом в тексте есть предупреждение, что любые санкции со стороны США приведут к отмене переговоров, продолжение которых намечено на лето.

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«Между сторонами состоялись обсуждения в благоприятном ключе по претворению в жизнь консенсуса, достигнутого в Вашингтоне, а также по вопросам в области сельского хозяйства, энергетики и других сферах. Консультации позволили добиться позитивных и конкретных сдвигов», - говорится в опубликованном заявлении.

«Позиция китайской стороны является последовательной. С целью удовлетворения растущих потребностей китайского народа в прекрасной жизни и содействия высококачественному экономическому развитию страны Китай готов расширять импорт из всех стран мира, в том числе и из США. Это принесет пользу народам Китая и США, а также всему миру. Политика реформ, открытости и расширения внутреннего спроса является государственной стратегией Китая, которая останется неизменной. Движение навстречу друг другу и отказ Китая и США от торговой войны должны стать предпосылкой для договоренностей, достигнутых между двумя странами», - сообщается в статье.

«Если американская сторона прибегнет к торговым санкциям, в том числе к введению дополнительных таможенных пошлин, то все результаты, достигнутые в ходе двусторонних торгово-экономических переговоров, окажутся недействительными», - говорится в заключение.

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На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на китайские товары объемом примерно $50 млрд вскоре после 15 июня, на что Пекин пообещал ответные меры.

«В рамках раздела 301 закона о торговле 1974 Соединенные Штаты введут 25%-ные пошлины на импортируемые из Китая товары объемом $50 млрд, охватывающие важные технологии с промышленной точки зрения, включая те товары, которые относятся к программе «Сделано в Китае-2025», - говорилось в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.

США также планируют ввести дополнительные ограничения по инвестициям и экспорту в Китай.