Валюта нал
USD 330.00 331.00
RUB 5.26 5.30
EUR 382.00 383.00
Валюта бирж
USD/KZT
330.78
+0.000%
EUR/KZT
387.31
+0.000%
RUB/KZT
5.32
+0.000%
EUR/USD
387.31
+0.000%
EUR/CHF
387.31
+0.000%
EUR/JPY
387.31
+0.000%
GBP/USD
440.24
+0.000%
USD/CHF
330.78
+0.000%
USD/JPY
330.78
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
330.78 387.31 5.32
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
78.36
-0.002%
Нефть WTI
71.44
+0.001%
Золото
1284.4
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
-0.001%
Жилье Астана
994
-0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
78.36 71.44 1284.4
-0.002% +0.001% -0.005%
Индексы
KASE
2527.1
-0.002%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2527.1 19796.4 5412.54
-0.002% +0.002% -0.006%

США и Китай не достигли соглашения по итогам торговых переговоров

04.06.2018 14:10   584   0

США и Китай не достигли соглашения по итогам третьего раунда торговых переговоров, завершившихся в воскресенье в Пекине. Таким образом, две страны приблизились к введению заградительных пошлин друг против друга, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

Как отмечает The Wall Street Journal, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр торговли США Уилбур Росс не обнародовали совместного заявления после длившихся два дня переговоров. Предыдущий раунд переговоров, состоявшийся в Вашингтоне в середине мая, закончился лишь смутным обещанием китайских чиновников «существенно» сократить профицит торгового баланса с США.

Две крупнейшие экономики мира остаются на пути, который может привести к началу торговой войны стоимостью $100 млрд уже в этом месяце.

Американская делегация не стала комментировать итоги переговоров. В короткой статье агентства «Синьхуа» отмечается, что стороны достигли реального прогресса, без уточнения деталей. При этом в тексте есть предупреждение, что любые санкции со стороны США приведут к отмене переговоров, продолжение которых намечено на лето.

Страны G7 раскритиковали США за пошлины на сталь и алюминий...
Министры финансов и главы Центробанков шести стран G7 осудили в субботу действия США по введению пошлин на сталь и алюминий, указав на их односторонни...

Страны G7 раскритиковали США за пошлины на сталь и алюминий

«Между сторонами состоялись обсуждения в благоприятном ключе по претворению в жизнь консенсуса, достигнутого в Вашингтоне, а также по вопросам в области сельского хозяйства, энергетики и других сферах. Консультации позволили добиться позитивных и конкретных сдвигов», - говорится в опубликованном заявлении.

«Позиция китайской стороны является последовательной. С целью удовлетворения растущих потребностей китайского народа в прекрасной жизни и содействия высококачественному экономическому развитию страны Китай готов расширять импорт из всех стран мира, в том числе и из США. Это принесет пользу народам Китая и США, а также всему миру. Политика реформ, открытости и расширения внутреннего спроса является государственной стратегией Китая, которая останется неизменной. Движение навстречу друг другу и отказ Китая и США от торговой войны должны стать предпосылкой для договоренностей, достигнутых между двумя странами», - сообщается в статье.

Материалы по теме

Страны G7 раскритиковали США за пошлины на сталь и алюминий

Всемирный Банк: Казахстану необходимо перейти к новой модели роста, несмотря на восстановление мировых цен на нефть

WST: 1 июня США могут ввести пошлины на сталь и алюминий из ЕС

IAI: выпуск алюминия в мире снизился на 1,1%

Узбекистану досталось 78% суверенного финансирования международных банков развития в СНГ

«Если американская сторона прибегнет к торговым санкциям, в том числе к введению дополнительных таможенных пошлин, то все результаты, достигнутые в ходе двусторонних торгово-экономических переговоров, окажутся недействительными», - говорится в заключение.

Всемирный Банк: Казахстану необходимо перейти к новой модели роста, несмотря на восстановление мировых цен на нефть

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на китайские товары объемом примерно $50 млрд вскоре после 15 июня, на что Пекин пообещал ответные меры.

«В рамках раздела 301 закона о торговле 1974 Соединенные Штаты введут 25%-ные пошлины на импортируемые из Китая товары объемом $50 млрд, охватывающие важные технологии с промышленной точки зрения, включая те товары, которые относятся к программе «Сделано в Китае-2025», - говорилось в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.

США также планируют ввести дополнительные ограничения по инвестициям и экспорту в Китай.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    203

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    158

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    549

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    16

Цифра дня
12
человек
погибли от менингита в Казахстане в 2018 году
Цитата дня
Вся наша работа нацелена на повышение доходов населения. Если этого не происходит, то значит, Правительство не справляется
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное