Стоимость биткоина выросла до $10 тысяч

Курс биткоина превысил отметку в $10 тыс., свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk. По состоянию на 12:30 (аст) курс биткоина вырос до $10,051 тыс.

Ранее курс биткоина демонстрировал резкое падение и снижался до отметки в $5,996 тыс. 6 февраля. При этом максимального значения биткоин достиг в декабре 2017 года и составлял $19 тыс.

Справка:

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.