Страны G7 раскритиковали США за пошлины на сталь и алюминий

Министры финансов и главы Центробанков шести стран G7 осудили в субботу действия США по введению пошлин на сталь и алюминий, указав на их односторонний характер, сообщает «Интерфакс».

Глава Минфина Канады Уильям Франсис Морно по итогам встречи в канадском Уистлере заявил, что действия Вашингтона угрожают «подорвать те самые ценности, которые традиционно нас объединяли». Введенные США пошлины «не соответствуют правилам, действующим во всем мире», отметил глава Минфина и вице-канцлер Германии Олаф Шольц.

США фактически впервые в последние десятилетия оказались в изоляции среди своих партнеров по G7. Участники встречи не опубликовали совместной итоговой декларации, как это обычно делается на мероприятиях в формате G7.

Напомним, решение о введении США пошлин на сталь и алюминий для производителей из Европейского Союза, Канады и Мексики вступило в действие 1 июня.