Сулейменов: «Рост ВВП в Казахстане сопровождается снижением инфляции»

Рост ВВП Казахстана в первом полугодии составил 4,1% при самом низком значении инфляции за последние три года, сообщил 10 июля министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов.

«Рост ВВП по итогам первого полугодия текущего года составил 4,1%, в целом подъем экономики происходит на фоне продолжающегося замедления инфляционных процессов и высокой инвестиционной активности», - сказал Сулейменов на заседании правительства.

По его словам, инфляция поступательно сужается и достигла самого низкого значения последних трех лет: с начала года она составила 2,6%, при этом годовая инфляция – 5,9% (июнь к июню).

«По всем компонентам инфляции наблюдается замедление роста цен, развитие экономических процессов устойчиво сохраняется в русле сбалансированного роста. Практически во всех сегментах экономической деятельности удерживается положительная динамика», - отметил министр.

В частности, промышленное производство сохраняет набранные темпы роста, увеличившись на 5,2%, динамика обрабатывающей промышленности демонстрирует стабильный рост: по итогам полугодия темп роста составил 5,2%. Выпуск сельского хозяйства постепенно набирает обороты, увеличившись на 4%: укрепление роста связано с опережающими темпами животноводства - 4,2%.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН