Сулейменов: Стройотрасль восстанавливает утраченные позиции в Казахстане

Объемы строительства в Казахстане постепенно возвращают утраченные в начале года позиции, сообщил 10 июля министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«Тенденция роста строительной отрасли, приблизившись в январе-мае текущего года к нулевому значению, до 0,3%, резко увеличилась до 3,8% по итогам 6 месяцев», - сказал Сулейменов на заседании правительства.

Он напомнил, что строительная отрасль демонстрировала неравномерную динамику на протяжении всего первого полугодия: снизившись в январе на 14,9%, до конца марта она выросла на 5,9%, к концу апреля прибавила еще 2,1%, а в мае приросла всего на 0,3%.

«Рост обусловлен увеличением работ по строительству жилых зданий, промышленных и социальных объектов, магистральных газо- и трубопроводов, газокомпрессорной станции, по реконструкции автомобильных дорог и взлетно-посадочной полосы в Семее, а также благодаря модернизации Шымкентского нефтехимического завода», - пояснил глава МНЭ.

Он также сообщил, что рост сферы услуг составил 3,8%: драйверами роста сферы услуг стали усиление потребительского спроса и устойчивая деловая активность в реальном секторе экономики.

Инвестиции в основной капитал в Казахстане выросли на четверть

В торговле и транспорте зафиксировано ускорение благоприятной динамики развития на 5,9% и 4,9%, соответственно. Темп роста связи составил 5,9%.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН