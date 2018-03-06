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Трамп: Китай, Россия и Евросоюз "обдирают" США

06.03.2018 09:00   850   0

Президент США Дональд Трамп заявил, что международное сообщество и, в частности Россия, Китай и Евросоюз, "обдирают" Соединенные Штаты в торговой сфере.

"Люди должны понимать, что наше государство - в торговой сфере - обдирает практически каждая страна в мире, будь то друг или враг, все: Китай, Россия; и, люди, которых мы считаем замечательными, Евросоюз", - сказал президент, отвечая на вопросы о пошлинах на сталь и алюминий, которые он собирается ввести на этой неделе, передает ТАСС.

По его словам, США могут вести дела с этими странами, но "они не хотят" этого. "У них есть торговые барьеры, что гораздо хуже пошлин, которые у них тоже есть", - сказал Трамп, вновь пригрозив ввести пошлины на автомобили из Европы.

"У нас могут быть друзья, но помните, что мы теряли за последние несколько лет ежегодно $800 млрд в торговой сфере... Этого больше не случится. Мы должны вернуть их", - отметил он.

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"Крупнейшей проблемой" в торговой сфере для США глава государства назвал Китай. "Мы потеряли $500 млрд. Позорно то, что предыдущие президенты допустили. Но мы об этом позаботимся", - заключил американский лидер.

FSB: Объем теневого банковского сектора достиг $45,2 трлн

В четверг Трамп заявил, что США на нынешней неделе введут импортные пошлины на сталь и алюминий. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.

 

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