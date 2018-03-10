Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия с 23 марта

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал два документа о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия, сделав исключения для Мексики и Канады, поскольку Вашингтон ведет с этими странами переговоры по пересмотру условий североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA или НАФТА).

Как отмечается, решения вступают в силу 23 марта. Так как они оформлены в виде двух прокламаций, одной из разновидностей президентских директив США, Дональд Трамп может в любой момент отменить их или изменить условия любой из них или обеих сразу.

Как известно, ранее американский лидер говорил о пошлинах для всех видов стали и алюминия из всех стран. Однако, меры оказались несколько мягче, чем первоначально опасался рынок. Вместе с тем, экономисты предупреждают о сохраняющейся угрозе полномасштабной торговой войны.

«Сегодня я встаю на защиту национальной безопасности Америки и для этого ввожу пошлину на ввоз из-за границы стали и алюминия», - сказал президент на торжественной церемонии в Белом доме.

«У нас будет пошлина в 25% на сталь и в 10% на алюминий. Сильная стальная и алюминиевая отрасль важны для нашей национальной безопасности. Если нет стали, нет и страны», - добавил американский лидер.

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В течение 15 дней до вступления пошлин в силу допускаются корректировка тарифов и согласование исключений другим странам, помимо Канады и Мексики.

Напомним, ранее Дональд Трамп отмечал, что некий особый режим импорта может быть введен для Австралии.

Как отмечает газета The Hill, в последние дни конгрессмены-республиканцы, представители бизнеса и иностранные лидеры пытались убедить президента США пересмотреть свою позицию и не вводить пошлину. Однако, Дональд Трамп оставался непреклонным. Более ста конгрессменов-республиканцев из Палаты представителей подписали петицию, направленную против внешнеторговых ограничений.

«В ходе предвыборной кампании президент Америки обещал, что сделает это. Обещания нужно выполнять», - приводит издание слова неназванного высокопоставленного представителя Белого дома.

Борьба против заградительных пошлин привела к отставке Гэри Кона, бывшего топ-менеджера Goldman Sachs, с поста главного советника президента по экономическим вопросам.

Трамп использовал полномочия согласно разделу законодательства США, который позволяет президенту самостоятельно вводить пошлины, следуя соображениям национальной безопасности. Критики называют такие рассуждения несостоятельными и считают, что пошлины нанесут экономике США больше вреда, чем пользы.

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Стоит отметить, пошлины на импорт алюминия и стали могут стоить экономике США около $9 млрд в год, свидетельствуют расчеты некоммерческой организации Tax Foundation, занимающейся анализом налогово-бюджетной политики.

«Tax Foundation использовала данные 2017 года об объеме импорта и ценах на металлы. Исходя из них, введение пошлины на все виды стали из всех стран по ставке 25% обойдется экономике примерно в $7,3 млрд, а 10% для алюминия - в $1,7 млрд», - пишет агентство Bloomberg.

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