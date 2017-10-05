Турция и Иран отказались от доллара во взаиморасчетах

Анкара и Тегеран приняли решение об использовании национальных валют в экономических связях двух стран, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции с иранским коллегой Хасаном Роухани в Тегеране, сообщает Sputnik.

По его словам, в ближайшие недели представители национальных банков двух стран обсудят детали данного вопроса, чтобы снизить давление от курса валют на экономические отношения Турции и Ирана.

Помимо этого, турецкие банки откроют филиалы в Иране, а иранские банки — в Турции, что позволит активизировать экономические связи, отметил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает за активное и всестороннее сотрудничество с Ираном. Он также напомнил, что две страны нацелены на двусторонний товарооборот на уровне 30 миллиардов долларов.

Относительно происходящего в Сирии, президент Турции напомнил о действии трехстороннего механизма. По его словам, Турция, Иран и Россия решают вопрос посредством астанинского процесса. Он отметил, что стороны придают особое значение зонам деэскалации в Сирии.