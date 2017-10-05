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Турция и Иран отказались от доллара во взаиморасчетах

05.10.2017 16:00   1050   0

Анкара и Тегеран приняли решение об использовании национальных валют в экономических связях двух стран, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции с иранским коллегой Хасаном Роухани в Тегеране, сообщает Sputnik.

По его словам, в ближайшие недели представители национальных банков двух стран обсудят детали данного вопроса, чтобы снизить давление от курса валют на экономические отношения Турции и Ирана.

Помимо этого, турецкие банки откроют филиалы в Иране, а иранские банки — в Турции, что позволит активизировать экономические связи, отметил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает за активное и всестороннее сотрудничество с Ираном. Он также напомнил, что две страны нацелены на двусторонний товарооборот на уровне 30 миллиардов долларов.

Относительно происходящего в Сирии, президент Турции напомнил о действии трехстороннего механизма. По его словам, Турция, Иран и Россия решают вопрос посредством астанинского процесса. Он отметил, что стороны придают особое значение зонам деэскалации в Сирии.

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    17

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    32

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    66

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    152

Цифра дня
1,4
трлн тенге
составил объем безналичных платежей за январь-август 2017
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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