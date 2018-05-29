Валюта нал
USD 329.20 329.80
RUB 5.29 5.32
EUR 386.00 387.55
Валюта бирж
USD/KZT
329.38
+0.001%
EUR/KZT
380.1
+0.012%
RUB/KZT
5.25
+0.008%
EUR/USD
380.1
+0.012%
EUR/CHF
380.1
+0.012%
EUR/JPY
380.1
+0.012%
GBP/USD
436.63
+0.006%
USD/CHF
329.38
+0.001%
USD/JPY
329.38
+0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
329.38 380.1 5.25
+0.001% +0.012% +0.008%
Рынки
Нефть Brent
78.36
-0.002%
Нефть WTI
71.44
+0.001%
Золото
1284.4
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
-0.001%
Жилье Астана
994
-0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
78.36 71.44 1284.4
-0.002% +0.001% -0.005%
Индексы
KASE
2527.1
-0.002%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2527.1 19796.4 5412.54
-0.002% +0.002% -0.006%

Узбекистану досталось 78% суверенного финансирования международных банков развития в СНГ

29.05.2018 16:10   675   0

За I квартал 2018 года международные банки развития (МБР) одобрили к финансированию в странах СНГ проектов на сумму $2 млрд, из которых 54% — суверенное финансирование, 46% — финансирование в частном секторе. Согласно анализу ЕАРБ, на Узбекистан в  целом пришелся наибольший объем суверенного финансирования МБР в СНГ — 78% от общего объема.

В I квартале 2018 года объем нового инвестиционно-проектного финансирования МБР в частном секторе в странах СНГ по сравнению с IV кварталом 2017 года увеличился на 24% и составил $931 млн. Шесть МБР (АБР, ЕАБР, ЕБРР, ЕИБ, МИБ и МФК) утвердили к финансированию 16 проектов. Наибольший объем утвержденного инвестиционно-проектного финансирования в странах СНГ в этом квартале приходится на ЕАБР.

Наибольшая доля проектов в частном секторе (26% от суммы всех одобренных в I квартале 2018 года) реализуется в секторе «Природные ресурсы и горнодобывающая промышленность», общая сумма кредитов МБР составляет $241 млн. 60% одобренных проектов в частном секторе приходится на Казахстан (6 проектов), 22% или 4 проекта на Россию. Основным инвестором в Казахстане и России стал ЕАБР — по 3 проекта в каждой стране.

ЕАЭС и Вьетнам увеличили товарооборот на 36%...
В 2017 году страны Евразийского экономического союза (страны-участники ЕАЭС) и Вьетнам увеличили товарооборот на 36%, сообщила министр по торговл...

ЕАЭС и Вьетнам увеличили товарооборот на 36%

АБР, ЕБРР, ЕФСР и члены Группы Всемирного банка (МБРР и МАР) утвердили к финансированию 17 проектов, включающих специальные суверенные займы правительствам, техническую помощь и гранты, с общим объемом финансирования $1,08 млрд.

Объемы нового суверенного финансирования МБР в I квартале 2018 года в сравнении с IV кварталом 2017 года уменьшились на 27%. Наибольший объем суверенного финансирования в I квартале 2018 года предоставлен в секторе АПК (46%), где размер инвестиций составил $500 млн. Этот объем приходится на заем МБРР и МАР Республике Узбекистан, направленный на дополнительное финансирование в рамках проекта по повышению производительности и рентабельности сектора садоводства.

Материалы по теме

ЕАЭС и Вьетнам увеличили товарооборот на 36%

Экспортная экспансия усиливается, поставки из Казахстана увеличились на 27%

Выручка 12 крупнейших инвестбанков мира выросла на 3% в I квартале

Киев не выплатил в бюджет СНГ более 300 миллионов рублей

Экспорт топливно-энергетических товаров увеличился на 33,8%

В I квартале 2018 года на Узбекистан в целом пришелся наибольший объем суверенного финансирования МБР в СНГ — $841 млн (78% от общего объема). Для реализации проектов в секторах «АПК», «Энергетика и ЭИ», «Муниципальная инфраструктура» и «Государственное управление». В Таджикистане (10%) основной объем инвестиций приходится на заем АБР в секторе «Транспорт и ТИ» в $90 млн. В Беларуси (6,4%) большая часть финансирования приходится на заем ЕБРР в секторе «Транспорт и ТИ» в размере $55 млн. В Кыргызстане (5%), Молдове (1%) и на Украине (0,04%) инвестиции приходятся на займы Группы ВБ. В Армении (0,1%) ЕФСР и Группа ВБ профинансировали проекты в социальном секторе и в секторе «Природные ресурсы и горнодобывающая промышленность». В Казахстане (0,03%) АБР предоставил техническую помощь с целью поддержки развития малых и средних предприятий и предпринимательства.

Экспортная экспансия усиливается, поставки из Казахстана увеличились на 27%

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    123

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    111

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    325

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    11

Цифра дня
$43,9
млрд
достигла выручка 12 крупнейших инвестбанков мира в I квартале 2018 года
Цитата дня
Встретятся ли США с нами в зале заседаний или они встретятся с нами в ядерном противостоянии, полностью зависит от решения и поведения Соединенных Штатов. В случае, если США оскорбят нашу добрую волю и будут цепляться за незаконные и возмутительные действия, я выдвину предложение нашему высшему руководству пересмотреть саммит КНДР — США.
Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное