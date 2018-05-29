Узбекистану досталось 78% суверенного финансирования международных банков развития в СНГ

За I квартал 2018 года международные банки развития (МБР) одобрили к финансированию в странах СНГ проектов на сумму $2 млрд, из которых 54% — суверенное финансирование, 46% — финансирование в частном секторе. Согласно анализу ЕАРБ, на Узбекистан в целом пришелся наибольший объем суверенного финансирования МБР в СНГ — 78% от общего объема.

В I квартале 2018 года объем нового инвестиционно-проектного финансирования МБР в частном секторе в странах СНГ по сравнению с IV кварталом 2017 года увеличился на 24% и составил $931 млн. Шесть МБР (АБР, ЕАБР, ЕБРР, ЕИБ, МИБ и МФК) утвердили к финансированию 16 проектов. Наибольший объем утвержденного инвестиционно-проектного финансирования в странах СНГ в этом квартале приходится на ЕАБР.

Наибольшая доля проектов в частном секторе (26% от суммы всех одобренных в I квартале 2018 года) реализуется в секторе «Природные ресурсы и горнодобывающая промышленность», общая сумма кредитов МБР составляет $241 млн. 60% одобренных проектов в частном секторе приходится на Казахстан (6 проектов), 22% или 4 проекта на Россию. Основным инвестором в Казахстане и России стал ЕАБР — по 3 проекта в каждой стране.

ЕАЭС и Вьетнам увеличили товарооборот на 36%

АБР, ЕБРР, ЕФСР и члены Группы Всемирного банка (МБРР и МАР) утвердили к финансированию 17 проектов, включающих специальные суверенные займы правительствам, техническую помощь и гранты, с общим объемом финансирования $1,08 млрд.

Объемы нового суверенного финансирования МБР в I квартале 2018 года в сравнении с IV кварталом 2017 года уменьшились на 27%. Наибольший объем суверенного финансирования в I квартале 2018 года предоставлен в секторе АПК (46%), где размер инвестиций составил $500 млн. Этот объем приходится на заем МБРР и МАР Республике Узбекистан, направленный на дополнительное финансирование в рамках проекта по повышению производительности и рентабельности сектора садоводства.

В I квартале 2018 года на Узбекистан в целом пришелся наибольший объем суверенного финансирования МБР в СНГ — $841 млн (78% от общего объема). Для реализации проектов в секторах «АПК», «Энергетика и ЭИ», «Муниципальная инфраструктура» и «Государственное управление». В Таджикистане (10%) основной объем инвестиций приходится на заем АБР в секторе «Транспорт и ТИ» в $90 млн. В Беларуси (6,4%) большая часть финансирования приходится на заем ЕБРР в секторе «Транспорт и ТИ» в размере $55 млн. В Кыргызстане (5%), Молдове (1%) и на Украине (0,04%) инвестиции приходятся на займы Группы ВБ. В Армении (0,1%) ЕФСР и Группа ВБ профинансировали проекты в социальном секторе и в секторе «Природные ресурсы и горнодобывающая промышленность». В Казахстане (0,03%) АБР предоставил техническую помощь с целью поддержки развития малых и средних предприятий и предпринимательства.

Экспортная экспансия усиливается, поставки из Казахстана увеличились на 27%