В январе 2018 года экономика Казахстана выросла на 4%

Экономика Казахстана за январь 2018 года выросла на 4%, против 2,4% в январе 2017 года, сообщил глава миннацэкономики Тимур Сулейменов.

"Высокая динамика экономического развития 2017 года устойчиво сохраняется с начала текущего года. По результатам первого месяца 2018 года рост ВВП составил 4,0% против 2,4% в январе 2017 года", - сказал он.

Министр отметил, что основными источниками роста по-прежнему остались расширение выпуска в промышленных секторах, повышение инвестиционного спроса и устойчивое восстановление внутреннего потребления.

"Макроэкономическую среду укрепляет замедление инфляционных процессов. С начала года инфляция составила 0,6%, это самое низкое значение после перехода на режим инфляционного таргетирования. В годовом выражении – 6,8%", - добавил Сулейменов.

За первый месяц 2018 года международные резервы страны увеличились на 1,1% до $90,1 млрд, в том числе золотовалютные резервы – на 3,2% до $31,7 млрд, при этом активы Национального фонда сохранились на уровне прошлого года.

Министр подчеркнул, что доля вклада несырьевого сектора экономики возросла до 71% в приросте ВВП против 60% по итогам прошлого года.

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"За отчетный период объемы производства в горнодобывающей промышленности расширились на 4,5% за счет роста добычи нефти на 7,0%, газа – на 7,2% и железной руды – на 3,8%. Движущей силой в реальном секторе стала обрабатывающая промышленность, объемы выпуска которой увеличились на 6,2%. Двузначным ростом отличились химическая промышленность (15,6%), производство бумажной продукции (13,7%), напитков (10,5%) и мебели (10,1%)", - отметил чиновник.