Директор ЕБРР прокомментировал развитие энергии будущего в РК

Директор ЕБРР по Казахстану Агрис Прейманис оценил усилия Казахстана по внедрению зеленых технологий в энергетике, передает Kursiv.kz.

В своем выступлении на 25-й Казахстанской международной конференции «Нефть и газ» Агрис Прейманис отметил, что без улучшения работы по озеленению Казахстан не сможет войти в 30-ку конкурентоспособных стран.

«Для нас приоритетными являются два направления - развитие возобновляемых источников энергии, второе - улучшение энергоэффективности и привлечение новых технологий по разным секторам», - рассказал директор ЕБРР по РК.

По его словам, ЕБРР одобрил программу в 200 млн евро для финансирования ряда проектов возобновляемых источников энергии с суммарной мощностью в 300 мегаватт.

«Проекты в рамках повышения энергоэффективности должны сократить выбросы СО2 на 600 тыс тонн в год»,- пояснил Агрис Прейманис.

Он также отметил, что в Казахстане есть все условия для успешного развития возобновляемой энергетики, однако, нефтегазовый сектор все равно останется вне конкуренции. И здесь важно повышать энергоэффективность.

Британский HSBC оштрафован на $175 млн за "недобросовестную практику"

«Я особенно рад тем начинаниям, которые озвучены буквально в последние несколько недель. Мы знали о планах по газификации Астаны давно, но сейчас появилась конкретика по трубе, которая будет вести газ в Астану. Позитивные новости есть из Алматы, начинается переход некоторых алматинских ТЭЦ на газ с угля, который поможет нам всем легче дышать в этом городе. Тоже немаловажно. ЕБРР будет в этом участвовать. Но, несмотря на активность возобновляемой энергетики, в прошлом году инвестиции в газовый сектор были больше, только в газификацию некоторых регионов Казахстана 250 млн евро»,- цитирует Агриса Прейманиса МИА «Казинформ».

Стоит отметить, что на сегодняшний день ЕБРР кредитует такие проекты, как солнечная электростанция на 50 мегаватт в Бурное (займ ЕБРР $76 млн, займ CTF $15 млн), ее же расширение ($44,5 млн займ ЕБРР, $10 млн займ СTF) ветряная ферма в Ерементау на 50 мегаватт ($59,2 млн займ ЕБРР, $16 млн- займ CTF), модернизация ГЭС в Шардаре (займ ЕБРР $46 млн).

Агрис Прейманис уверен, что самым важным остается нефтегазовый сектор, над развитием которого необходимо работать в глобальном контексте, который также затрагивает и Республику Казахстан.

В Казахстане ужесточена антидопинговая политика

«И развивать озеленение всех секторов, в том числе газа. Требуется привлечение инвестиций, коммерческое внедрение ноу-хау, хороших мировых технологий. Возобновляемая энергия не может существовать в изоляции, что мы делаем, когда нет солнца или ветра. Актуальным останется вопрос, как совместить традиционные и зеленые источники энергии», - резюмировал директор ЕБРР по Казахстану.