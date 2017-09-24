В Германии начались выборы в Бундестаг

В Германии 24 сентября начались выборы в Бундестаг. В выборах участвуют 42 партии. Чтобы пройти в парламент кандидатам необходимо набрать не меньше пяти процентов голосов, передает Интерфакс.

Основными соперниками в выборах являются консервативный блок, который возглавляет канцлер ФРГ Ангела Меркель, и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Как сообщает Интерфакс, результаты опросов избирателей говорят о том, что Меркель сохранит пост канцлера Германии. Ее партию Христианско-демократический союз поддерживают вдвое больше, чем главного конкурента - Социал-демократическую партию.

В свою очередь, право-популистская партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") по итогам выборов в Бундестаг имеет шанс стать третьей политической силой после возглавляемого Ангелой Меркель блока христианских партий и социал-демократов, что представляет собой серьезный вызов нынешнему германскому истеблишменту, считают российские политологи-германисты.