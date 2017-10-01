В Казахстане ужесточена антидопинговая политика

В Бухаресте проходит заседание исполнительного комитета Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) по вопросам антидопинговой политики с участием федерации тяжелой атлетики РК.

30 сентября в Бухаресте начато внеочередное заседание Исполнительного комитета Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Основной вопрос мероприятия - обсуждение антидопинговых мер и политики, с которыми связывают будущее тяжелой атлетики. IWF находится под пристальным вниманием мировых СМИ и Международного олимпийского комитета в связи с многочисленными случаями обнаружения допинга по итогам «ре-анализа» проб участников Олимпийских игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012).

Заседание продлится 2 дня, в ходе которых будут рассмотрены важные вопросы развития тяжелой атлетики в мире: продвижение чистого спорта, искоренение допинга из тяжелой атлетики, а также вопросы о возможной дисквалификации 9 стран за случаи нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов. Все 9 стран: Казахстан, Азербайджан, Армения, Беларусь, Китай, Молдова, Россия, Турция и Украина, имеют право быть выслушанными.

Напомним, что в июне 2016 года в Тбилиси по итогам заседания Исполнительного комитета IWF было принято решение о годичной дисквалификации стран, чьи спортсмены три и более раз нарушили антидопинговое законодательство на ОИ 2008 и 2012 годах. В указанный список попали 9 стран, занимающих лидирующие позиции в тяжелой атлетике, включая Казахстан.

Казахстанская федерация утверждает, что по ряду причин не заслуживает санкций. Была произведена полная смена управляющего состава Федерации, значительно усовершенствована и ужесточена антидопинговая политика и работа, итогом которой стало отсутствие случаев обнаружения запрещенных препаратов у казахстанских атлетов в 2016 и 2017 годах. Указанная информация передана казахстанской делегацией в Исполнительный комитет IWF.

Федерация тяжелой атлетики РК в полной мере представлена на Исполкоме президентом ФТА РК Жанатом Тусупбековым, который с июня избран на позицию вице-президента IWF. Итоги исполкома будут известны 2 октября.

«Наличие казахстанского представителя в Исполнительном комитете IWF позволяет точно доносить позицию ФТА РК и максимально защищать наши интересы. Главный посыл состоит в том, что молодые атлеты не могут нести ответственность в виде отстранения за ошибки старых атлетов за события десятилетней давности. В этой связи ФТА РК имеет очень высокие шансы не допустить дисквалификации», - сообщил генеральный секретарь ФТА РК Омар Мустафин.

Под руководством Жаната Тусупбекова ФТА РК вышла на новый профессиональный уровень. Главным приоритетом этой работы стало усиление антидопинговой политики, нулевая терпимость к случаям нарушения антидопинговых правил, постоянные обучающие семинары и личные беседы с тренерами и атлетами, направленные на продвижение чистого спорта. Благодаря этому у национальной сборной Казахстана с 2016 по настоящий момент нет ни одного случая обнаружения допинга на международном уровне. Также ФТА РК ужесточила наказания по отношению к атлетам и тренерам при обнаружении допинга на внутренних соревнованиях.

Позиция ФТА РК состоит в том, что дисквалификация Федерации, как метод профилактики не является конструктивной и полезной. В свою очередь, усиление образовательных программ в области антидопинговой политики, трехэтапный допинг контроль перед международными соревнованиями, прямые беседы с атлетами и тренерами, напротив, являются позитивными и полезными в долгосрочном плане.