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В МВФ надеются на быструю разморозку средств Нацфонда

27.06.2018 13:30   843   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

Руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) Марк Хортон считает, что средства Национального фонда Казахстана будут разморожены быстро.

«Мы плотно эту ситуацию отслеживаем, и как и многие другие наблюдатели мы обратили внимание, что объем средств, который был заморожен, примерно 22 млрд долларов, намного превышает объем претензий. Объем претензий был примерно 500 млн долларов, поэтому, как и другие, мы посчитали, что быстрое решение данной проблемы было бы хорошо», - сказал он на встрече с журналистами 27 июня.

«Мы не полагаем, что это имело какой-то сильный эффект на профиль Казахстана, на реноме Казахстана, на его кредитный мировой рейтинг, поэтому мы полагаем, что данная ситуация быстро разрешится, и вопрос будет снят», - отметил он.

Вместе с тем, по мнению главы миссии МВФ, это, конечно, затрудняет деятельность Национального банка по управлению Нацфондом.

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«Национальный банк ввиду этого, наверное, не мог так эффективно проводить свое управление активами, как это требовалось и как это хотелось, потому что определенные фонды и средства были заморожены. Насколько я понимаю, ситуация в настоящее время меняется, и объемы фонда, которые в настоящее время остаются под контролем, больше соответствует объему претензий в рамках арбитражного разбирательства», - сказал Марк Хортон.

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Фото: Из свободных источников

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