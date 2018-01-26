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В России могут легализовать «крипторубль» и ICO

26.01.2018 09:30   825   0

Минфин России представил законопроект о регулировании Initial Coin Offering (ICO), в котором описал процедуру размещения токенов по аналогии с первичной продажей ценных бумаг и запретил неквалифицированным инвесторам приобретать в рамках одного выпуска токены на сумму более 50 000 рублей. Также в государственной Думе РФ внесли законопроект о закреплении крипторубля как средства платежа.

Государство планирует взять под контроль эмиссию и обращение криптовалют. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить финальный вариант законопроекта о регулировании криптовалют в течение первой половины 2018 года.

Основную часть опубликованного Минфином законопроекта занимает глоссарий, а непосредственно вопросам регулирования уделено меньше внимания, пишет Reuters.

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Проект ФЗ “О цифровых финансовых активах” определяет криптовалюты как имущество в электронной форме.

Любые операции с цифровыми финансовыми активами, то есть с криптовалютами и токенами, возможны только через официальных посредников - брокеров, биржи. В проекте они указаны как “операторы обмена цифровых финансовых активов”, соответствующие специальным требованиям.

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Использование криптовалют на территории РФ в качестве средства платежа не предполагается.

Минфин вводит в законодательную плоскость смарт-контракты - электронные алгоритмы или условия, при выполнении которых стороны могут обмениваться деньгами, недвижимостью, акциями и другими активами. Предполагается защита прав участников смарт-контрактов по аналогии с защитой участников договора в электронной форме.

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«Крипторубль»

Законопроект о «крипторубле» предпологает введение в оборот нового цифровоого финансового актива в качестве законного средства платежа в России. Ранее в ЦБ РФ заявили, что создание национальной криптовалюты – тема не ближайшего будущего, сообщает Rbc.ru.

Документ появился в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента 25 января. Его автором выступил депутат от фракции КП РФ Ризван Курбанов.

Речь идет о проекте федерального закона, который получил название «О системе распределенного национального майнинга». Проектом документа вводятся новые понятия, включая крипторубль.

Автор законопроекта определят крипторубль как «цифровой финансовый актив (криптовалюта), имеющий хождение на территории Российской Федерации, который защищен с помощью криптографических методов и используется участниками распределенного реестра цифровых транзакций». Документом предлагается установить крипторубль законным средством платежа в России.

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В пояснительной записке к документу автор объясняет, что используемые в настоящий момент криптовалюты «не находятся под государственным контролем и фактически могут быть использованы для ведения противоправной деятельности». В этой связи, по его мнению, необходимо ввести в оборот цифровой финансовый актив полностью подконтрольный российским госорганам.

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Данияр Акишев
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