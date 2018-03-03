В Великобритании «заморозили» недвижимость политика из Центральной Азии

Европейские СМИ, специализирующиеся на расследованиях деятельности организованных преступных групп и коррумпированных чиновников, обратили внимание на появившуюся 28 февраля информацию от Национального криминального агентства (NCA) Великобритании. В ней сообщается о первом случае применения на практике положения правительства Объединенного Королевства «О необъяснимом распоряжении о богатстве» (UWO), вступившего в силу 31 января 2018 года.

В соответствии с появившимся сообщением, Национальное криминальное агентство Великобритании заморозило заказ политически уязвимого лица из Центральной Азии на приобретение недвижимости в Лондоне и на юго-востоке Англии на общую сумму в 22 млн фунтов стерлингов. Законность заказа будет проверена через суд.

«Необъяснимые распоряжения о богатстве» могут значительно снизить привлекательность Великобритании, как места для получения для незаконного дохода. Они позволяют Великобритании более эффективно выявлять проблему отмывания денег посредством приобретения первичной недвижимости в Лондоне и других местах. Мы полны решимости использовать все имеющиеся у нас полномочия для борьбы с потоком незаконных денежных средств в Великобританию или через нее», - приводятся в сообщении слова директора по экономическим преступлениям NCA Дональда Туна (Donald Toon).

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Надо отметить, что положение «О необъяснимом распоряжении о богатстве» (UWO) было принято правительством Объединенного Королевства по инициативе британского отделения международной организации Transparency International. С 2015 года на официальном сайте этой организации под вопросом находились пять случаев по приобретению элитной недвижимости. Среди подозреваемых были: семья президента Азербайджана, первый заместитель премьер-министра России Игорь Шувалов, бывший майор армии Ливии Ахмед Махмуд Азвай, глава Сената Нигерии Букола Сараки, а также бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф. Граждане Казахстана, как и других стран Центральной Азии, в списках британского отдела Transparency International не значились.