Валюта нал
USD 319.30 320.30
RUB 5.66 5.70
EUR 395.50 396.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

В Великобритании «заморозили» недвижимость политика из Центральной Азии

03.03.2018 13:40   4179   0 Автор: Анатолий ИВАНОВ-ВАЙСКОПФ

Европейские СМИ, специализирующиеся на расследованиях деятельности организованных преступных групп и коррумпированных чиновников, обратили внимание на появившуюся 28 февраля информацию от Национального криминального агентства (NCA) Великобритании. В ней сообщается о первом случае применения на практике положения правительства Объединенного Королевства «О необъяснимом распоряжении о богатстве» (UWO), вступившего в силу 31 января 2018 года.

В соответствии с появившимся сообщением, Национальное криминальное агентство Великобритании заморозило заказ политически уязвимого лица из Центральной Азии на приобретение недвижимости в Лондоне и на юго-востоке Англии на общую сумму в 22 млн фунтов стерлингов. Законность заказа будет проверена через суд.

Глава Банка Англии призвал к регулированию криптовалют...
Биткоин и другие криптовалюты едва ли вытеснят фунт стерлингов или доллар, однако они представляют собой проблему для центробанков мира, заявил глава ...

«Необъяснимые распоряжения о богатстве» могут значительно снизить привлекательность Великобритании, как места для получения для незаконного дохода. Они позволяют Великобритании более эффективно выявлять проблему отмывания денег посредством приобретения первичной недвижимости в Лондоне и других местах. Мы полны решимости использовать все имеющиеся у нас полномочия для борьбы с потоком незаконных денежных средств в Великобританию или через нее», - приводятся в сообщении слова директора по экономическим преступлениям NCA Дональда Туна (Donald Toon).

Глава Банка Англии призвал к регулированию криптовалют

Надо отметить, что положение «О необъяснимом распоряжении о богатстве» (UWO) было принято правительством Объединенного Королевства по инициативе британского отделения международной организации Transparency International. С 2015 года на официальном сайте этой организации под вопросом находились пять случаев по приобретению элитной недвижимости. Среди подозреваемых были: семья президента Азербайджана, первый заместитель премьер-министра России Игорь Шувалов, бывший майор армии Ливии Ахмед Махмуд Азвай, глава Сената Нигерии Букола Сараки, а также бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф. Граждане Казахстана, как и других стран Центральной Азии, в списках британского отдела Transparency International не значились.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
В феврале в результате спецоперации на границе Казахстана были задержаны 35 человек, замешанные в контрабанде товаров через таможенные посты. Как Вы думаете, после этого инцидента снизится ли контрабанда товаров на границе?
  • 1. Конечно, да

  • 2. Да, но ненадолго

  • 3. Нет, ничего не изменится

  • 4. Нет, придут новые взяточники и лидеры ОПГ

  • 5. Наоборот, увеличится

  • 1. Конечно, да
    46

  • 2. Да, но ненадолго
    158

  • 3. Нет, ничего не изменится
    255

  • 4. Нет, придут новые взяточники и лидеры ОПГ
    321

  • 5. Наоборот, увеличится
    41

Цифра дня
1,46 млрд
смартфонов
продано в 2017 году
Цитата дня
В данный момент криптовалюты используют, чтобы покупать фентанил и другие наркотики, так что это редкая в своем роде технология, несущая смерть весьма непосредственным образом
Билл Гейтс
экс-глава Microsoft
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное