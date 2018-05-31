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Всемирный Банк: Казахстану необходимо перейти к новой модели роста, несмотря на восстановление мировых цен на нефть

31.05.2018 17:15   726   0

Тогда как восстановление мировых цен на нефть несет положительный эффект для Казахстана в связи с повышением официальных резервов и поддержанием экономического роста, оно также может привести к снижению ощущения срочности перехода к новой модели роста, отмечается в весеннем выпуске Доклада Всемирного банка об экономике Казахстана.

В докладе также утверждается, что изменение глобальной структуры прямых иностранных инвестиций представляет собой как сложности, так и возможности для данной Центрально-азиатской республики.

Прогноз по реальному росту ВВП на 2018 пересмотрен в сторону увеличения - с 2,6% до 3,7% - в связи с улучшением прогнозов по ценам и объемам добычи нефти. В среднесрочной перспективе, реальный рост ВВП будет колебаться в районе 3%, так как вклад нефтяной отрасли в экономический рост снизится по отношению к периоду 2017-2018 годов. Учитывая, что прогнозируемые цены на нефть достигнут в среднем 65 долл. США за баррель в 2018–2020 годах, баланс счета текущих операций должен улучшиться и перейти от дефицита, наблюдавшегося в 2015–2017 годах, к профициту в 2018–2020 годах. Дефицит государственного бюджета будет постепенно улучшаться на фоне усилий по консолидации в налогово-бюджетной сфере.

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Риски включают возможное ослабление внешней среды, обострение проблем в банковском секторе и замедление реализации необходимых структурных реформ. В то же время на фоне растущего геополитического напряжения существует вероятность повышения цен на нефть, что повлияет на рост экономики Казахстана.

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«Правительство должно воспользоваться данным моментом для корректировки макроэкономической политики, урегулирования проблем банковского сектора и углубления структурных реформ», - отмечает постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Ато Браун. 

«Возврат к проциклической макроэкономической политике может привести к рискам проявления «голландской болезни», которая может повлиять на снижение конкурентоспособности экономики».

Казахстан является привлекательным для прямых иностранных инвестиций (ПИИ), нацеленных на доступ к богатой базе природных ресурсов. Однако стране необходимы инвестиции, ориентированные на экспорт и на рост эффективности производства, которые имеют больше потенциала для диверсификации и трансформации экономики.

IAI: выпуск алюминия в мире снизился на 1,1%

Как и в других сопоставимых странах, в Казахстане с 2016 года наблюдается восстановление притока ПИИ, тем не менее, они ниже среднего показателя по странам с переходной экономикой. При этом доля ПИИ, ориентированных на рост эффективности производства, в Казахстане остается низкой.

Анализ показывает, что реинвестированный доход составляет необычно низкую долю общего притока ПИИ в Казахстане. Для привлечения большего объема ПИИ, ориентированных на рост эффективности производства, потребуются целенаправленные усилия, подчеркивающие конкурентные преимущества Казахстана для ориентированных на экспорт инвестиций. Кроме того, потребуются возобновленные, усовершенствованные усилия по увеличению реинвестирования среди существующей базы инвесторов Казахстана.

Для казахстанской экономики, зависящей от добывающих отраслей, значительное присутствие субъектов квазигосударственного сектора неудивительно. Однако они распространены во всех отраслях экономики, и их активы оцениваются в 30–40% ВВП. Одним из главных показателей успеха масштабной приватизации, осуществляемой в Казахстане, будет являться способность привлечения ПИИ, ориентированных на рост эффективности производства.

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Новая инвестиционная стратегия Казахстана придает приоритетное значение реформам по повышению привлекательности страны для всех видов инвестиций. Основные приоритеты в этом направлении включают: реформу инвестиционного климата, стимулирование и позиционирование инвестиций на международных рынках и приватизацию и государственно-частные партнерства. Совершенствование институциональной основы и координация являются ключевыми факторами для привлечения и удержания инвестиций.

  • Источник:
  • World Bank Group
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