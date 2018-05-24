Выручка 12 крупнейших инвестбанков мира выросла на 3% в I квартале

Выручка 12 крупнейших инвестиционных банков мира в январе-марте выросла на 3% и достигла максимума для первого квартала за последние три года - $43,9 млрд, сообщается в исследовании аналитической компании Coalition, пишет Интерфакс - Казахстан.

Совокупный доход от операций с сырьем составил $1,2 млрд, увеличившись на 50% по сравнению с январем-мартом 2017 года ($0,8 млрд) благодаря улучшению рыночных условий.

При этом в целом выручка банков от операций с активами с фиксированной доходностью, на валютном и сырьевом рынках (FICC) уменьшилась на 6% - до $20,1 млрд.

Доходы от торговли акциями и производными инструментами в прошлом квартале подскочили на 28%, достигнув $13,8 млрд. Это было обусловлено усилением активности во всех категориях инструментов, особенно деривативов.

Справка:

Coalition включает в число крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, UBS, HSBC Bank Plc, BNP Paribas, Societe Generale.

При этом анализ компании не учитывает крупные австралийские и канадские банки и финансовые компании стран с развивающейся экономикой, которые отличаются значительным объемом операций с сырьем.

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