Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС выросла на 31,6%

В январе-августе 2017 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила $10856,3 млн, что на 31,6% больше, чем в январе-августе 2016 года, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

За восемь месяцев текущего года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила $10856,3 млн, в том числе экспорт – $3297,1 млн (увеличился на 36,5%), импорт – $7559,2 млн (увеличился на 29,5%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию – 92,2%, Кыргызскую Республику – 4,3%, Республику Беларусь – 3,5%.

*предварительные данные