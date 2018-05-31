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WST: 1 июня США могут ввести пошлины на сталь и алюминий из ЕС

31.05.2018 13:27   253   0

Администрация США, не добившись уступок от Брюсселя, не планирует вновь откладывать введение пошлин на сталь и алюминий из стран Европейского Союза, передает Interfax Казахстан со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отметили источники The Wall Street Journal, ожидается, что уже в четверг Белый дом может сделать заявление по этому вопросу.

Президент США Дональд Трамп ввел 25-%-ую пошлину на импорт стали и 10-%-ую на импорт алюминия, однако для ЕС была установлена месячная отсрочка - до 1 июня, чтобы дать время для проведения переговоров.

Напомним, в начале мая Европейская комиссия заявила, что не будет вести переговоры под давлением, и потребовала от США отказаться от объявленных мер.

Как отмечается в статье The Wall Street Journal, переговоры сторон не привели к какому-либо результату. Министр торговли США Уилбур Росс в среду публично отверг предложение Брюсселя об исключении стран ЕС из-под действия пошлин.

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