Завершился первый день Всемирного экономического форума 2018

В швейцарском Давосе завершился первый рабочий день Всемирного экономического форума. Он был отмечен выступлением премьер-министра Индии Нарендры Моди, непогодой и протестами против визита президента США Дональда Трампа.

Основным событием "открытия" стало программное выступление индийского премьера Нарендры Моди, от которого ждали послания в духе китайского лидера Си Цзиньпина, который на прошлом форуме вызвал ажиотаж среди инвестиционного сообщества.

Моди в своей речи действительно упомянул об успехах Индии в использовании технологий и налоговую реформу, но основную часть речи построил на том, какие проблемы угрожают человечеству. По его мнению, это глобальное потепление, терроризм и политика изоляционизма.

Об инвестиционных преимуществах индийской экономики премьер рассказал на ужине, который он устроил для 50 руководителей компаний, работающих в Индии.

Также в первый день бизнесмены, политики, финансисты и эксперты обсуждали в кулуарах возможный приезд Трампа на форум 26 января и делились своими впечатлениями о непогоде, вызванной тремя днями непрерывного снегопада, которого здесь не видели уже десятки лет.

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Из-за вероятного визита Трампа антиглобалисты традиционно устроили акции протеста у дверей конгресс-центра. К вечеру вторника немногочисленная группа активистов развесила у здания саммита плакаты, в которых назвали президента "неудачником, приехавшим в грязную дыру". Полиция разогнала пикет под наблюдением участников форума, снимавших протест.

Планируется, что Трамп проведет в рамках Всемирного экономического форума в Давосе двусторонние встречи с премьерами Великобритании и Израиля Терезой Мэй и Биньямином Нетаньяху, а также президентами Руанды, председательствующей сейчас в Африканском союзе и Швейцарии Полем Кагаме и Аленом Берсе, сообщил помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Также, что президент США планирует обсуждать с участниками Всемирного экономического форума в Давосе ситуацию вокруг КНДР, дальнейшую судьбу "ядерной сделки" с Ираном, а также ход борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РК).

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Фото: Reuters