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10 самых богатых женщин в мире

22.09.2017 16:24   946   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

22 сентября 2017 года дочь основателя косметической группы L'Oreal Лилиан Бетанкур, самая богатая женщина в мире по версии журнала Forbes, умерла в возрасте 94 лет. Forbes оценивал ее состояние в $44,6 млрд, индекс Bloomberg Billionaires - в $42,5 млрд, она считалась самой богатой женщиной в мировой истории.  "Вести.Экономика" представляет десятку самых богатых женщин мира.

Лилиан Беттанкур унаследовала состояние и контрольный пакет акций L'Oreal в 1957 г., когда скончался ее отец Эжен Шюлле. В 1963 году компания вышла на IPO, но Бетанкур сохранила мажоритарный пакет. На момент смерти ей принадлежало более 30% акций L'Oreal.

Ниже представляем десятку самых богатых женщин мира.

1. Элис Уолтон

Место в мировом рейтинге: 17

Состояние: $33,8 млрд

Страна: США

Компания: Wal-Mart

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Элис Уолтон – дочь американского миллиардера Сэма Уолтона. Ее отец основал торговую корпорацию Wal-Mart. После его смерти в 1992 г. огромное наследство было поделено среди его детей и женой. Но Элис Уолтон в дела компании большого участия не принимает. Элис Уолтон является поклонницей искусства. Она также спонсирует начинающих поэтов и художников. Помогает в организации различных выставок и картинных галерей.

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2. Жаклин Марс

Фото:Ten Insider

Место в мировом рейтинге: 26

Состояние: $27 млрд

Страна: США

Форрест, Жаклин и Джон Марс, унаследовали долю в одной из самых известных компаний по производству сладостей в мире - Mars Inc., после смерти отца в 1999 году. Известная своей нелюбовью к публичности троица владеет, но не принимает участия в управлении компанией, производящей M&M's и Milky Way, которую основал их дед еще в 1931 году. Кроме того, они являются управляющими благотворительного фонда Mars Foundation, который выделяет деньги на образование, охрану окружающей среды, культурные проекты, а также вопросы здравоохранения.

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3. Мария Франка Фиссоло

Фото:TheRichest

Место в мировом рейтинге: 29

Состояние: $25,2 млрд

Страна: Италия

Компания: Nutella

Мария Франка Фиссоло фигурирует в списке Forbes как четвертая самая богатая женщина в мире. Она гражданка Италии, богаче ее в стране никого нет. Мария – вдова Микеле Ферреро, основателя компании Ferrero SpA, которая более всего известна такими продуктами, как шоколадная паста с орехами Nutella, шоколад Kinder и драже Tic Tac.

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4. Сюзанна Клаттен

Фото:bmwblog.com

Место в мировом рейтинге: 38

Состояние: $20,4 млрд

Страна: Германия

Компания: BMW

Сюзанна Клаттен является пятой богатейшей женщиной мира и самой богатой женщиной Германии. Родилась 28 апреля 1962 году в городе Бад-Хомбурге в семье Герберта и Йоханны Квандт. Основную часть состояния получила в наследство после смерти отца. В него входят 50,1% акций Altana, ранее фармацевтической, а ныне химической компании, и 12,5% акций гиганта автомобилестроения BMW. Кроме того, Клаттен владеет 25% акций компании Nordex, которая производит воздушные турбины.

5. Лорен Пауэлл Джобс

Место в мировом рейтинге: 40

Состояние: $20 млрд

Страна: США

Компания: Apple, Disney

Вдова основателя Apple Стива Джобса Лорен Пауэл Джобс унаследовала его состояние и активы, которые включали акции Apple на сумму $5,5 млн и 7,3%-ю долю в The Walt Disney Co.

6. Джина Райнхарт

Фото:sbs.com.au

Место в мировом рейтинге: 69

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Состояние: $15 млрд

Страна: Австралия

Джина Райнхарт — крупная австралийская предпринимательница, миллиардер. Владелица австралийской железорудной компании Hancock Prospecting. Унаследовала бизнес своего отца Hancock Prospecting.

7. Эбигейл Джонсон

Фото: Fortune

Место в мировом рейтинге: 75

Состояние: $14,4 млрд

Страна: США

Эбигейл Джонсон – богатая наследница владельца американской инвестиционной корпорации Fidelity Investments Эдварда Джонсона, который несколько лет назад передал дочери львиную долю своего состояния, оставив себе вдвое меньше – $4,9 млрд. В настоящий момент Эбигейл является крупнейшим акционером Fidelity, в ее собственности находится 24,5% акций компании, а также занимает должность президента Fidelity Management & Research.

8. Айрис Фонтбона

Фото:diarioeldia.cl

Место в мировом рейтинге: 84

Состояние: $13,7 млрд

Страна: Чили

Фонтбона - вдова умершего в 2005 г. от рака чилийского миллиардера Андронико Лаксика. В наследство Айрис и ее семье достались 10-миллиардное состояние ее мужа Антофагаста - крупнейшее в мире месторождение меди и Куиненко, крупное предприятие по производству и розливу напитков.

9. Шарлен де Карвальо-Хейнекен

Место в мировом рейтинге: 95

Состояние: $12,6 млрд

Страна: Нидерланды

Шарлен де Карвальо-Хейнекен — наследница Фредди Хайнекена, ее состояние на 2016 год оценивается приблизительно в $12 млрд. Владеет контрольным пакетом акций Heineken.

10. Блэр Перри-Океден

Фото:News.com.au

Место в мировом рейтинге: 105

Состояние: $12,2 млрд

Страна: США

Блэр Перри-Океден – внучка Джеймса Миддлтона Кокса, который в 1898 г. основал медиакомпанию Cox Entreprises.

После смерти матери в 2007 г. Блэр Перри-Океден унаследовала 25% доли в компании, как и ее брат, Джим Кокс Кеннеди, который является действующим президентом Cox Entreprises.

В группу компаний входят Cox Communications, Cox Media Group, Manheim и AutoTrader.com.

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