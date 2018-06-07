15 июня в Алматы состоится крупнейшее событие - III Евразийский женский бизнес-форум

15 июня в 09.00 в Алматы пройдет III Евразийский женский бизнес-форум.
Мероприятие посвящено развитию женского предпринимательства, выявлению актуальных проблем женского предпринимательства в Центрально-Азиатском регионе, обмену передовым опытом, перспективам развития женского бизнеса на примерах лучших проектов, консолидации профессионально активных женщин Казахстана для выполнения общественно значимых задач в сложных экономических условиях.
На форуме выступят одни из самых успешных женщин Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Они поделятся своими историями по достижению успеха и рекомендациями по ведению успешного бизнеса.
Организатором форума является Евразийская школа бизнеса и предпринимательства и Европейский банк реконструкции и развития, генеральным партнером – Samsung Galaxy S9, партнером – KMF.
В программе мероприятия:
- деловая программа;
- пресс-конференция;
- дискуссионные площадки;
- практические мастер-классы;
- «истории предпринимательского успеха»;
- переговорная площадка для бизнес-контактов.
Ключевые темы форума:
Медики, технари и учителя – на кого делает ставку МОН РК?
- Государственная и международная поддержка женщин-предпринимателей
- Советы, примеры и рекомендации по успешному ведению бизнеса
- Мотивация и поддержка единомышленниц
- Построение личного бренда
- Продвижение компаний через интернет
- Полезный нетворкинг.
Организатором форума выступают Евразийская школа бизнеса и предпринимательства и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
Медики, технари и учителя – на кого делает ставку МОН РК?
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Спикеры форума:
Агрис Прейманис, директор ЕБРР по Казахстану;
Камилла Шаршекеева, основатель Американского университета в Центральной Азии, экс-министр образования и науки КР, экс-кандидат в президенты Кыргызстана;
Фируза Насырова, создатель и руководитель одного из самых успешных проектов трансформации женщин в Таджикистане, руководитель социальной программы ЕБРР «Менторинг для женщин-предпринимателей Таджикистана»;
Наргиза Машури, сооснователь первого lux-бренда Кремниевой Долины Soul Of Nomad;
Гаухар Насырова, директор и сооснователь крупнейшей производственной швейной фабрики «АГФ Групп», которая является официальным партнером IKEA;
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Шалкар Жусупов, председатель правления микрофинансовой компании KMF;
Жанна Прашкевич, консультант по системному продвижению, эксперт в области маркетинга предприятий гостеприимства и обслуживания, руководитель DPR Studio;
Светлана Каплина, предприниматель, эксперт по переговорам и бизнес-коммуникациям, член комитета по развитию МСБ Национальной палаты предпринимателей РК, член Союза женщин-предпринимателей Казахстана;
Мадина Билялова, единственный тренер с международной сертификацией компании FranklinCovey в РК и Средней Азии;
Гани Абадан, бизнес-тренер «НПП РК «Атамекен», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», партнер-консультант по бизнес планированию ЕБРР,
Время: 09.00 (регистрация)
Телефоны для справок: 8 (727) 344 19 94, (вн.115).
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