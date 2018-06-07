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15 июня в Алматы состоится крупнейшее событие - III Евразийский женский бизнес-форум

07.06.2018 13:31   982   0

15 июня в 09.00 в Алматы пройдет III Евразийский женский бизнес-форум.

Мероприятие посвящено развитию женского предпринимательства, выявлению актуальных проблем женского предпринимательства в Центрально-Азиатском регионе, обмену передовым опытом, перспективам развития женского бизнеса на примерах лучших проектов, консолидации профессионально активных женщин Казахстана для выполнения общественно значимых задач в сложных экономических условиях.

На форуме выступят одни из самых успешных женщин Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Они поделятся своими историями по достижению успеха и рекомендациями по ведению успешного бизнеса.

Организатором форума является Евразийская школа бизнеса и предпринимательства и Европейский банк реконструкции и развития, генеральным партнером – Samsung Galaxy S9, партнером – KMF.

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В программе мероприятия:

- деловая программа;

- пресс-конференция;

- дискуссионные площадки;

- практические мастер-классы;

- «истории предпринимательского успеха»;

-  переговорная площадка для бизнес-контактов.

Ключевые темы форума:

Медики, технари и учителя – на кого делает ставку МОН РК?

- Государственная и международная поддержка женщин-предпринимателей

- Советы, примеры и рекомендации по успешному ведению бизнеса

- Мотивация и поддержка единомышленниц

- Построение личного бренда

- Продвижение компаний через интернет

- Полезный нетворкинг.

Организатором форума выступают Евразийская школа бизнеса и предпринимательства и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

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Спикеры форума:

Агрис Прейманис, директор ЕБРР по Казахстану;

Камилла Шаршекеева, основатель Американского университета в Центральной Азии, экс-министр образования и науки КР, экс-кандидат в президенты Кыргызстана;

Фируза Насырова, создатель и руководитель одного из самых успешных проектов трансформации женщин в Таджикистане, руководитель социальной программы ЕБРР «Менторинг для женщин-предпринимателей Таджикистана»;

Наргиза Машури,  сооснователь первого lux-бренда Кремниевой Долины Soul Of Nomad;

Гаухар Насырова,  директор и сооснователь крупнейшей производственной швейной фабрики «АГФ Групп», которая является официальным партнером IKEA;

Астанчан попросили не поджигать тополиный пух

Шалкар Жусупов, председатель правления микрофинансовой компании KMF;

Жанна Прашкевич, консультант по системному продвижению, эксперт в области маркетинга предприятий гостеприимства и обслуживания, руководитель DPR Studio;

Светлана Каплина, предприниматель, эксперт по переговорам и бизнес-коммуникациям, член комитета по развитию МСБ  Национальной палаты предпринимателей РК, член Союза женщин-предпринимателей Казахстана;

Мадина Билялова, единственный тренер с международной сертификацией компании FranklinCovey в РК и Средней Азии;

Гани Абадан, бизнес-тренер «НПП РК «Атамекен»,  АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», партнер-консультант по бизнес планированию ЕБРР,  

Время: 09.00 (регистрация)

Телефоны для справок: 8 (727) 344 19 94,  (вн.115).

Подробнее на сайте https://ewbf.kz/

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Количество жертв от менингококковой инфекции с каждым днем растет. Однако министерство здравоохранения отказывается вводить в стране карантин. Как Вы думаете, почему?
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Ситуация с преодолением инфекции менингита неприемлема. Профильное министерство проявляет непростительную медлительность, нерешительность
Касым-Жомарт Токаев
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