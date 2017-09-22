1,5 млн вакцин на 1,2 млрд тенге закуплено для бесплатной вакцинации населения

На сумму порядка 1,2 млрд тенге из средств местных бюджетов закуплены препараты для бесплатной вакцинации населения из групп риска.

«За счет средств местных бюджетов для бесплатной вакцинации населения уже закуплено почти 1,5 млн вакцин. Этого хватит почти на 10% населения. На бесплатной основе при поликлиниках прививку получат так называемые группы риска. Это ослабленные и часто болеющие дети, люди с иммунной недостаточностью, с хроническими легочными и сердечнососудистыми заболеваниями, медицинские работники первичного звена (работники скорой помощи, врачи приемного покоя, участковые медсестры), беременные женщины (2-й и 3-й триместр), люди, находящиеся в закрытых заведениях (детские дома, дома престарелых и т.д.). На закуп вакцин из средств местных бюджетов потрачено более 1,2 млрд тенге», - сообщает Манара Смагул, директор департамента эпидемиологического мониторинга за инфекционными и паразитарными заболеваниями научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга.

По ее словам, ежегодно грипп диагностируется у 30% населения.

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«Ежегодно в Казахстане грипп выявляется более чем у 1,5 тысяч людей. В 2016 году он диагностирован у более 1 700 человек. В сезон заболевает вирусом гриппа до 30% населения. Примерно в 70% случаев - это дети до 14 лет. При этом, ОРВИ ежегодно заболевает от 600 тысяч до 1 млн человек в эпидемический сезон, начинающийся 1 октября и завершающийся 1 мая», - пояснила специалист.

При этом, за счет ежегодной вакцинации удается снизить количество заболевших.

«Ежегодно отмечается тенденция снижения заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Это связано с тем, что каждый год увеличивается охват населения вакцинацией против этого заболевания. К сожалению, в Казахстане на сегодняшний день он все еще низкий, в сравнении с другими странами. Например, Россия ставит цель – охватить 50% населения. Мы же прививаем всего лишь 10-11%. В сравнении с данными 2-3 летней давности, в прошлом году охват увеличился на 2% и составил 11,2% привитых от числа всего населения, что равно почти 1 млн 700 человек. Так, в 2013-2014 эпидсезоне охват вакцинацией составил 7,8%, при этом показатель заболеваемости (в расчете на 100 тысяч населения) составлял 66,8%. в 2015-2016 охват был 11,2%, при этом показатель заболеваемости снизился до 50%. В этом году планируем увеличить охват хотя бы на 1%. При этом, на платной основе ежегодно прививается примерно 3%», - отмечает Смагул.

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В этом году в Казахстане прогнозируется циркуляция трех штаммов вирусов гриппа.

«Каждый сезон у нас несколько разная картина. Меняется процентное соотношение циркулирующих вирусов, добавляются новые штаммы. Например, в 15-16 сезоне примерно в 80% случаев циркулировал вирус гриппа H1N1, вирус гриппа группы B составлял примерно 6%, а штамм вируса H3N2 – около 1%. В следующем году картина изменилась - в 60% случаев циркулировал штамм вируса H3N2, вирус гриппа группы B составлял остальные 40%. В этом же году мы ожидаем циркуляцию всех трех вирусов гриппа: H1N1, H3N2 и группы B. Пока точно невозможно предугадать их процентное соотношение, возможно преобладание вируса H1N1», - заключила она.

По словам специалиста, эффективнее всего получить прививку от гриппа до начала эпидсезона, но можно поставить ее и позже.