150 жителей Кыргызстана погибли в Сирии

Более 800 граждан Кыргызстана выехали в Сирию для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций. 150 из них погибли, сообщает «Интерфакс».

Отвечая в четверг на заседании парламента на вопросы депутатов, замдиректора Антитеррористического центра Госкомитета национальной безопасности (АТЦ ГКНБ) республики Канжарбек Бакаев сказал, что «850 граждан Кыргызстана считаются выехавшими в Сирию, из них 150 человек считаются погибшими».

При этом замглавы АТЦ подчеркнул, что по каждому случаю ведомство проводит проверку, и «принимается правовое решение».

Обновленные данные о количестве граждан Кыргызстана, выехавших в зону сирийско-иракскую зону для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций, появились впервые за два года. До этого спецслужбы заявляли о 600 выехавших кыргызстанцах.

В последнее время со стороны парламента и гражданского сектора звучит серьезная критика в адрес спецслужбы, которая, по их мнению, «занимается политическими делами, а не вопросами национальной безопасности». За это критиковали бывшего главу ведомства Абдиля Сегизбаева.

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Фото: EPA-EFE/YOUSSEF BADAWI