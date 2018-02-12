16 февраля состоятся прения по делу Бишимбаева

Судебное следствие по делу Бишимбаева завершилось. Председательствующий судья Адильхан Шайхисламов объявил сегодня в ходе заседания и назначил дату прений – 16 февраля 2018 года в 15:00.

Определяя дату прений и порядок, юристы разделились, как обычно в этом деле, на два лагеря. Одни поддерживали прокурора, который просил назначить заседание на 15 февраля, другие – просили неделю на подготовку до 19 февраля. Решение судьи стало неким компромиссом.

А выступать адвокаты и подсудимые будут в алфавитном порядке.

Помимо этого, в самом начале процесса подсудимый Даурен Ибрашев (один из тех, кому отказали в согласительном производстве), заявил, что не согласен с решением судья Шаяхметовой. И что отказ - нарушение нашего конституционного права.

«Я, как и все подсудимые, полностью ознакомился с материалами уголовного дела. Я заявляю, что мои показания и показания других лиц полностью подтверждаются теми доказательствами, которые в суде были исследованы на протяжении долгих трех месяцев. Мы здесь были искренны и чистосердечно раскаялись. В ходе судебного процесса не раз звучали слова, что все 20 человек (подсудимых), признавшие вину, дали показания в обмен на то, что они будут освобождены в суде. Такие высказывания считаю грубейшим оскорблением и неуважением. Всегда легче обвинить кого-то в чем-то. Например, соучастников преступления, следователя, судью. Однако осознанно признаваться в совершении правонарушении, взять на себя ответственность, куда сложней. (…) Я буду защищаться и докажу, что мои показания даны не ради того, чтобы меня или еще кого-то освободили от ответственности. Я заявляю, что выбор своей процессуальной позиции осознанный и является самостоятельным решением», - сказал Ибрашев.

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Свое заявление на этот счет сделал еще один подсудимый Одылжан Акрамов:

«Я признал свою вину в полном объеме в содеянном раскаялся, я готов понести наказание. В ходе всего процесса некоторые защитники и адвокаты делали заявления в суде о том, что мои показания, а также показания других подсудимых, разоблачающих в совершении преступлений некоторых фигурантов данного дела даны в обмен на то, что им гарантировали свободу или мягкость приговора. Это является грубейшим оскорблением суда и неуважением суда. Я как юрист, пусть и с небольшим стажем... Неужели эти адвокаты, эти защитники, думают, что я, как школьник, мог бы поверить словам следователя, что он мне за какие-то признания, что им поверю и мне будут какие-то снисхождения в суде. Любое сотрудничество со следствием, признание вины и чистосердечное раскаяние может облегчить абсолютно любому человеку наказание. Это прописано в законе, это знает каждый адвокат», - сказал он.