30 тысяч единиц огнестрельного оружия выкупило МВД у граждан РК

В целях профилактики и предупреждения преступлений с применением огнестрельного оружия, с апреля по декабрь 2017 года на территории республики проведена акция по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

По результатам мероприятия, в органы внутренних дел обратились 2 166 граждан, которыми добровольно сданы 2 944 единицы огнестрельного оружия, 60 087 штук патронов к нарезному оружию, а также 1 взрывное устройство и 14 кг взрывчатых веществ на общую сумму 147,9 млн тенге, сообщает пресс-служба МВД.

Наибольшая активность населения по добровольной возмездной сдаче незаконно хранящихся средств вооружения отмечена в Южно-Казахстанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Жамбылской и Актюбинской областях.

Мероприятия по выкупу у населения предметов вооружения МВД проводятся с 2012 года, за этот период добровольно сдано 30,4 тыс. единиц огнестрельного оружия, 130 взрывных устройств, более 1 млн патронов к нарезному оружию на общую сумму 1 млрд 36 млн тенге.

"Об эффективности проводимых мероприятий свидетельствует тенденция снижения за последние 5 лет количества преступлений с применением огнестрельного оружия на 55%. По итогам 2017 года количество преступлений с применением огнестрельного оружия сократилось на 1,2%", отмечается в сообщении.

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Напомним, что выкуп будет проводиться и в ближайшие 2 года, на эти цели из республиканского бюджета выделено 234,1 млн тенге. О начале акции население будет информировано через СМИ.