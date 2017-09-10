3,5 млрд тенге потратят чиновники на бесплатные обеды школьников Астаны

Власти Астаны из местного бюджета выделят 3,5 миллиарда тенге на бесплатные обеды для 73 тысяч школьников, сообщает пресс-служба акимата Астаны.
Горячее питание в новом учебном году будут обеспечивать 26 столичных индивидуальных предпринимателей.
По словам главного специалиста отдела по защите прав несовершеннолетних Управления образования акимата Астаны Асем Усеновой, в 84 организациях образования столицы все ученики начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
«Кроме того, учащиеся 5-11 классов из малообеспеченных семей и дети-сироты тоже будут питаться бесплатно», – дополнила Асем Усенова.