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3,5 млрд людей в мире живут на $2 в день

18.05.2018 20:59   855   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

В мире из 7,5 млрд человек, 3,5 млрд живут на $2 в день. Очень много людей не имеют возможностей. Об этом сегодня на сессии «Глобальные вызовы. Взгляд бизнес-стратега» в рамках Астанинского Экономического форума (АЭФ) сообщил футуролог, бизнес-стратег Дэвид Голдсмит.

«Вам не нужно начинать со стратегии. Вам нужно просто спросить у себя, что вы хотите увидеть в результате деятельности, которую вы сейчас проводите», - отметил спикер и добавил: «Мы должны обращать больше внимания на данные, потому что мир предоставляет не совсем точные данные. Мы не замечаем маленькие, возможно, для нас незаметные изменения, но в какие-то несколько лет, может быть, эти горы пластика в океане повлияют на нашу жизнь».

В свою очередь генеральный продюсер АЭФ Булат Столяров сообщил, что с середины 20 века по событийному ряду мы видим, что тематика глобальных вызовов сначала анализировалась с точки зрения угроз, связанных с войной и «холодной войной», далее инициативу перехватила экологическая тематика, и сегодня мы находимся в обсуждении тематики глобальных вызовов в свете технологической революции.

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«Человечество сдвигается в восприятии глобальных угроз - от экономических и геополитических угроз, все более и более серьезной осознанностью угроз экологических. Ответственность за планету и внимание к вопросам устойчивого развития и экологии в целом по всем группам населения растет. Безусловно, бизнес – элита и эксперт-элита лидирует в этом понимании, массовая публика – отстает в этом, но тем не менее осознанность в области экологической проблематики нарастает», - сказал он

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Еще одна тенденция –та геополитическая турбулентность, которая в последние годы захлестнула некоторые регионы мира, по его словам, вновь подхватила тревогу за геополитические риски.

«Восприятие населения намного отличается от восприятия элит, но тем не менее мы видим, что и в опросе населения технологическая и геополитическая проблематика в целом растет, а экономические риски перестают воспринимается как драматические и глобальные. Это связано с тем, что в целом уровень жизни на планете растет», - пояснил Булат Столяров.

То в чем сходятся и бизнес, и эксперты и население – это то, что к глобальным рискам все сильнее относятся блоки экологических проблем и проблем устойчивого развития.

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Говоря о ТОП-5 рисков с наиболее разрушительным потенциалом по оценке всех групп населения, спикер назвал страх человечества рисков, связанных с оружием массового поражения, экстремальными климатическими явлениями, природными катастрофами, неэффективностью мер по противодействию климатическим изменениям. Для ряда регионов мира абсолютной драмой, по словам Столярова, является нехватка питьевой воды и не понимание, что с этой проблемой делать. Тогда как среди экономических рисков наиболее высокий рейтинг во всех странах имеет тематика безработицы.

В то же время, по его оценке, террористических атак сильнее всего боится Северная Америка, Европа и, по понятным причинам, Россия и Восточная Европа. При этом целый стран на южном полушарии (планеты – «Къ») считают, что их не касается.

«Суперинтересно ведут себя, например, страны постсоветского пространства и, в частности, Россия. Мы понимаем, что с инфраструктурой у нас все не ладно, но настолько давно и настолько безнадежно все не ладно, что переживаний не видим, то есть страны с безнадежно отставшей инфраструктурой не переживают на эту тему, может быть, поэтому ситуация не сдвигается никуда особенно», - резюмировал эксперт.

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