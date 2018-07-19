430 тысяч автобусных карт выдано в Астане

95 тысяч именных транспортных карт Astra plat для льготников, 125 тысяч именных карт для школьников возраста 7-14 лет, а также более 210 тысяч неименных карт для обычных пассажиров городских автобусов выдано/продано в Астане, сообщила пресс-секретарь ТОО «Астана LRT» Науат Азанбаева.

«Уже 95 тысяч льготников получили именные карты, 125 тысяч школьников получили, более 210 тысяч карт для всех пассажиров – неименные карты. Количество активных пассажиров, которые пользуются картами, уже более 235 тысяч», - сказала она «Къ».

За две недели, предшествовавшие 18 июля, была продана 41 тыс. неименных карт. При этом только за 18 июля в городских автобусах было продано за первые 2 часа 3 тыс. карт, а затем запрошено и продано еще 18 тыс. карт.

Ранее ТОО «Астана LRT» дополнительно закупило 500 тыс. карт Astra plat.

«Уже 50% пассажиров Астаны пользуются транспортной картой, то есть это уже хорошая цифра. Мы еще не дошли до дифференцированного тарифа, но уже закрываем половину города», - сказала Науат Азанбаева.

Ранее председатель правления компании Бекмырза Игенбердинов сообщал о планах достичь 98% доли оплат в городских автобусах (другого вида общественного транспорта в миллионной Астане более 10 лет нет) посредством карт. Максимальное количество так называемых пассажиропоездок, согласно данным системы, то есть отрывные билеты, выдаваемые за наличные, плюс количество валидаций транспортными картами, составляло 623 тыс. При этом ежедневный пассажиропоток оценивается компанией в 850 тыс. поездок.

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«Мы смотрим по нашей системе – 623 тысячи максимально. Что входит туда: отрывные билеты и количество валидаций. Остальные 200 тысяч получается кондукторы куда-то девают. 200 тысяч поездок, значит, оседает у кондукторов. Поэтому если мы сейчас перейдем на карточную систему, то будем точно видеть реальную картину – а может и не надо было даже поднимать тариф», - считает пресс-секретарь компании.

При этом еще не все льготники и школьники получили именные транспортные карты. Так, из 116 тыс. льготников их получили 95 тыс. Стоит отметить, что компания продлевала срок их получения, однако часть льготников так и не получила их в срок. С 1 июля кондукторы в столичных автобусах требуют от пенсионеров и других льготников оплатить проезд наличными при непредоставлении именной транспортной карты (ранее основанием для бесплатного проезда в городских автобусах служило пенсионное удостоверение) или выйти из автобуса. Однако последнее, как пояснили в компании, не должно касаться тех пенсионеров, которые только ими стали, - таким дается два месяца на получение карты в офисе компании на ул. им. Кажымукана, 14, а до ее получения в течение двух месяцев после выдачи пенсионного удостоверения, они могут ездить бесплатно по старой схеме.

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«Их уже высаживаем, если они уклоняются от оплаты. Это будут скандалы, но вы понимаете почему. Сейчас уже акимат не будет выделять нам 1,3 млрд тенге – он сейчас будет уже выделять по количеству валидаций», - сообщили в «Астана LRT».

Ранее компания объявляла, что с 21 июля вводится дифференцированная система оплаты в столичном общественном транспорте. Со вводом новой системы уже отменена возможность пополнения популярных тарифов «Городской», «Экспресс» и «Пригородный». При пополнении данных тарифов на 10, 20, 30, 40 или 50 поездок компания предоставляла одну, две, три, четыре и пять бонусных поездок соответственно, то есть клиент получал не только бесплатные пересадки в течение одного часа, но и 11-ю бесплатную поездку на каждые 10 оплаченных. Теперь в терминале есть возможность пополнения только месячных проездных билетов стоимостью 7 500 и 9 500 тенге (на городских автобусах и на городских, и экспресс-автобусах соответственно), а также всего одного тарифа «Транспортный кошелек». Последний даст возможность с 21 июля возможность только одной бесплатной пересадки.

21 июля в столице повышается тариф за проезд при оплате наличными до 180 тенге в городском автобусе и 250 тенге в экспресс-маршрутах (сохраняется стоимость проезда при оплате транспортной картой Astra в 90 тенге, повышается до 180 тенге при оплате картой до 180 тенге со 150 тенге в настоящее время).

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В пригородном автобусе стоимость поездки будет составлять 8 тенге за 1 км пути при оплате транспортной картой и 11,5 тенге при оплате наличными (ранее в так называемой первой зоне пригородного сообщения (села Косшы, Талапкер или Коянды – в пределах 15 км от города) стоимость проезда и наличными, и картой составляла 90 тенге, но при оплате картой также была возможность бесплатной пересадки в течение одного часа на городской автобус. Для детей 7-15 лет стоимость проезда увеличится при оплате наличными до 90 тенге при сохранении стоимости при оплате транспортной картой – 40 тенге.

Фото: Alrt.kz