46% казахстанцев удовлетворены качеством медицины

Республиканский центр развития здравоохранения (РЦРЗ) в прошлом году провел социологический опрос с целью определения степени удовлетворенности населения уровнем и качеством оказываемой медициснкой помощи.

В целом по Казахстану было опрощено более 211 тыс. человек. По итогам проведенного соцопроса показатель удовлетворенности населения качеством оказываемой медпомощи составил 46%, сказал на коллегии в минздраве главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин.

При этом, самый низкий показатель был зарегистрирован в Кызылординской и Алматинской областях – 34,5%.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях данный показатель равен 42%. Тогда как в Атырауской и Акмолинской областях он достиг 42,3%.

«Результаты анкетирования дают возможность выявить уровень удовлетворённости населения для принятия оперативных и управленческих решений и в конечном итоге повысят доступность и качество медуслуг», - отметил спикер.

Между тем, он сообщил, что за отчётный период отмечается снижение количества обращений в минздрав с 4 174 (в 2016 году) до 2 825 по итогам первого полугодия текущего года.

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Чаще всего, по его оценке, казахстанцы жалуются на некачественное и неполное проведение медицинскими работниками обследований и как итог неправильное или ошибочное выставление диагноза, повлекшее осложнение заболевания, вплоть до летального исхода. Нередки обращения за отказ в экстренной медпомощи и госпитализации в стационары, а также несоблюдение медработниками принципов этики и деонтологии.



На фоне снижения количества обращений в центральный госорган отмечается увеличение обращений в территориальные подразделения Комитета охраны общественного здоровья и сам Комитет на 31,5%.

«Рост обращений регистрируется в Жамбылской, Павлодарской областях и городе Астана. Что указывает на неэффективную работу службы поддержки пациента и внутреннего контроля медорганизаций, отсутствие контроль за их деятельностью со стороны руководителей управлений здравоохранения. Рост обращений также связан с отсутствием взаимодействия управления здравоохранения с территориальными департаментами комитета охраны общественного здоровья», - пояснил Жандарбек Бекшин.

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