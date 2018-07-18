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6 млрд тенге направят на развитие систем водоснабжения Актюбинской области

18.07.2018 15:51   2225   0

6 млрд тенге направят на развитие систем водоснабжения Актюбинской области в 2018 году. Об этом в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области Дастан Аманов, передает корреспондент Kursiv.kz.

Как отметил спикер, в регионе насчитывается 374 населенных пункта, 190 из которых обеспечены централизованным водоснабжением, 184 - пользуются децентрализованным водоснабжением.

По словам Дастана Аманова, по итогам 2017 года доступ к централизованному водоснабжению городских населенных пунктов составил 100%, сельских – 79,5%, к централизованному водоотведению городских населенных пунктов составляет 99,5%, сельских – 24,1%.

«На развитие систем водоснабжения области в 2018 году выделено 6 млрд тенге. По программе «Нурлы жол» реализуются 2 проекта в городе Кандыагаш и с. Жагабулак Мугалжарского района. По программе «Развития регионов до 2020 г.» реализуются 25 проектов во всех районах области и г. Актобе, в том числе 6 проектов являются переходящими на 2019 год. В текущем году будет завершено строительство водопроводных сетей в с.Белшер Иргизского района, централизованным водоснабжением будет обеспечено население с. Нура и Мамыр Иргизского района», - приводятся слова Дастана Аманова в письме Региональной службы коммуникаций Актюбинской области.

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Также будет построено 269,4 км сетей водоснабжения, реконструировано 41,4 км сетей водоснабжения. В результате реализации данных проектов доступ к централизованному водоснабжению сельских населенных пунктах составит 82,6%.

Фото: Региональной службы коммуникаций Актюбинской области

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