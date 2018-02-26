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60 тысяч тенге расходует государство на здравоохранение каждого казахстанца

26.02.2018 16:32   1051   0

Сегодня министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил, что расходы государства на здравоохранение на душу населения составляют около 60 тысяч тенге.

«У нас существенное недофинансирование, можно прямо сказать, что сегодня расходы на душу населения в Казахстане в совокупности государственные и частные составляют порядка 120 тысяч тенге. Из них, к сожалению, только половина государственные», - сообщил Биртанов в ходе конференции, посвященной запуску проекта МЗ РК «Социальное медицинское страхование».

Он отметил, что нехватка финансирования приводит к тому, что население вынуждено самостоятельно оплачивать медицинские услуги.

«Вынужден констатировать, что хроническое недофинансирование пакета гарантированных медуслуг привело к росту частных расходов, и население вынуждено многие услуги, которые они не в состоянии получить или не хотят получать в государственной системе, финансировать из собственного кармана. Исследование в рамках национальных счетов здравоохранения демонстрирует, что, к сожалению, уровень частных расходов давно перешагнул минимальный пороговый уровень (20%) и достигает уже порядка 50% по итогам 2017 года», - пояснил министр.

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Он также отметил, что «такого рода расходы могут повлечь за собой катастрофические последствия для семей, когда люди вынуждены все свои сбережения направлять на лечение».

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