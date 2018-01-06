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600 частных клиник будут оказывать бесплатную медицинскую помощь казахстанцам

06.01.2018 14:42   941   21

Бесплатную медицинскую помощь население казахстана сможет получать в 600 частных клиниках. По данным Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) сумма заключенных договоров с частными медицинским организациями составит в текущем году 95 млрд тенге, что практически в 2 раза превышает аналогичный показатель 2017 года.

«В 2018 году обслуживать население в рамках государственного заказа будут порядка 600 частных медицинских организаций, что составляет 43% от всех поставщиков Фонда. В сравнении с 2017 годом, количество частных поставщиков выросло на 130 мед.организаций», - отмечается в сообщении фонда.

Фонд социального медицинского страхования завершает процедуры заключения договоров с медицинскими организациями на оказание услуг населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи  (ГОБМП). В первую очередь, договоры заключены на оказание первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи и другим приоритетным направлениям.

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"По состоянию на январь 2018 года, региональными и республиканской комиссиями по распределению объемов закупа медицинских услуг на 2018 год приняты решения о заключении договоров с 1385 медицинскими организациями,  подавшими заявки на планируемые объемы медицинской помощи и признанными соответствующими установленным требованиям законодательства"_ - сообщает фонд.

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Общая сумма контрактов по размещению объемов ГОБМП по состоянию на 5 января составила 673 млрд тенге или порядка 80% всех средств, выделенных на оказание медицинской помощи в текущем году из республиканского бюджета. Оставшиеся средства будут размещены в течение года с учетом задач и целей, поставленных перед фондом Правительством и Министерством здравоохранения Республики Казахстан по развитию приоритетных направлений здравоохранения, обеспечению доступности и качества медицинской помощи пациентам, независимо от места их проживания и с учетом свободного выбора пациентом медицинской организации.

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Сумма заключенных договоров с частными медицинским организациями составит в текущем году 95 млрд тенге, что практически в 2 раза превышает аналогичный показатель 2017 года. По количеству частных медицинских организаций, готовых оказывать медпомощь в рамках госзаказа, лидируют Южно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Жамбылская области, а также города Астана и Алматы.

В частности, население Астаны в рамках госзаказа в этом году будет  обслуживать 81 медицинская организация. В их числе 36 государственных и 45 частных больниц и клиник, с которыми заключаются договора на общую сумму 75,5 млрд тенге. В городе Алматы – 171 медицинская организация, 71 из которых – частные. Рост количества частных поставщиков по сравнению с 2017 годом составил 42%. С ними заключаются договора на оказание медицинской помощи в этом году на сумму свыше 80 млрд тенге. 

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Кроме того, частные медицинские организации Алматы приняли активное участие в размещении объемов на оказание амбулаторно-поликлинической помощи. Если в 2017 году в Алматы было 14 частных поликлиник, выполнявших госзаказ на сумму 859 млн. тенге, то в 2018 – 27 частных медорганизаций, которые будут оказывать амбулаторно-поликлиническую помощь на сумму 1,9 млрд тенге, что в 2,2 раза больше по сравнению с 2017 годом.

Также в Алматы в 2,5 раза отмечается рост количества частных поставщиков по консультативно-диагностическим услугам. Расширены и виды предоставляемой частниками медпомощи, так, в этом году в Алматы впервые появятся частные поставщики по оказанию онкологической помощи, скорой медицинской помощи и патологоанатомической диагностики.

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